Vielen Dank, Hubert Reeves: Ein Vermächtnis des Friedens und des Umweltschutzes

Hubert Reeves, der renommierte Astrophysiker, Ökologe und engagierte Humanist, hat in der Welt unauslöschliche Spuren hinterlassen. Durch seine Arbeit und sein unerschütterliches Engagement hat er unzählige Menschen dazu inspiriert, über die Bedeutung von Frieden, ökologischer Nachhaltigkeit und der Zukunft unseres Planeten nachzudenken.

Reeves war ein lautstarker Befürworter von Initiativen zum Schutz unserer Umwelt und zur Bekämpfung des Klimawandels. Er hat die Empfehlungen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) unterstützt und betont, wie wichtig es ist, Maßnahmen zu ergreifen, um eine bewohnbare Welt für künftige Generationen zu gewährleisten. In seinen Filmen wie „Hubert Reeves: Star Teller“ und „The Ocean Seen from the Heart“ erinnert er uns beredt an unsere Pflicht, die Erde zu schützen und zu schätzen.

Eines der bemerkenswertesten Werke von Reeves, „The Time to Get Drunk“, bietet eine zum Nachdenken anregende Analyse der globalen Atomwaffenarsenale. Ohne auf Schuldgefühle oder Moral zurückzugreifen, appelliert er an unser kollektives Bewusstsein und fordert uns auf, uns den Schrecken des Atomkriegs zu stellen und auf eine sicherere Welt hinzuarbeiten.

Reeves betont auch die Notwendigkeit, die inhärenten Fehler der Menschheit anzuerkennen. Obwohl seine Botschaft schwer zu akzeptieren sein mag, warnt er uns, dass wir die Fehler unserer Vergangenheit weiterhin wiederholen werden, wenn wir diese Mängel nicht beheben. Er fleht uns an, die Beteiligung an Gewalt- und Racheakten zu verweigern, und ermutigt zu einer weltweiten Weigerung, den Teufelskreis des Leidens aufrechtzuerhalten.

Über seine Beiträge als Wissenschaftler und Autor hinaus ist Reeves‘ Vermächtnis als Dichter nicht zu übersehen. Sein Buch „Patience d'Azur“ faszinierte das Publikum mit seiner lyrischen Prosa und seinen universellen Themen. Der Erfolg dieses Buches katapultierte Reeves ins Rampenlicht und half ihm, mit seinen Botschaften der Hoffnung und des Mitgefühls ein noch größeres Publikum zu erreichen.

Zum Abschied von Hubert Reeves sprechen wir seinem Sohn und Kollegen Nicolas Reeves und der gesamten Reeves-Familie unser Beileid aus. Wir erkennen den tiefgreifenden Einfluss an, den Hubert auf die Welt hatte, und wir verpflichten uns, sein Vermächtnis des Friedens und des Umweltschutzes weiterzuführen.

Quellen:

– Raum, nimmt die Form meines Blicks an. Éditions l'Essentiel (Seiten 89-90) – ein Text aus dem Jahr 1995, illustriert mit Fotografien von Mohror, klassifiziert in der Bibliothèque Sciences (Wissenschaftsbibliothek) der Garneau-Buchhandlungen.

– Pierre Jasmin, Künstler für den Frieden.