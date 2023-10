Rosa und rote Schönheit: Ein genauer Blick auf NGC 5068

By

Dieses Bild des Hubble-Weltraumteleskops der NASA zeigt die atemberaubenden Farben und komplizierten Details der Spiralgalaxie NGC 5068. NGC 45,000 hat einen beeindruckenden Durchmesser von 20 Lichtjahren und befindet sich etwa 5068 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Jungfrau leuchtendes Rosa und dunkle Rottöne. Diese leuchtenden Farbtöne sind das Ergebnis Tausender Sternentstehungsregionen und interstellaren Staubs, der in der gesamten Galaxie verstreut ist.

Im Zentrum von NGC 5068 liegt ein heller Zentralbalken, der dicht mit reifen Sternen gefüllt ist. Hinter diesem Balken lauert ein Schwarzes Loch, das seine Anziehungskraft ausübt und die Sterne näher zusammenzieht. Am unteren Rand und an den Seiten des Bildes können wir rosarote Flecken aus ionisiertem Wasserstoffgas beobachten, die die Standorte junger Sternhaufen markieren. Obwohl diese Flecken aus dieser Perspektive nicht leicht zu erkennen sind, stimmen sie mit den Spiralarmen der Galaxie überein, in denen normalerweise neue Sterne entstehen.

Eine weitere faszinierende Entdeckung innerhalb von NGC 5068 ist die Anwesenheit von mindestens 110 Wolf-Rayet-Sternen. Diese massereichen Sterne, mehr als das 25-fache der Masse unserer Sonne und wesentlich leuchtender, verlieren mit unglaublich hoher Geschwindigkeit Masse. Wolf-Rayet-Sterne sind relativ selten; in unserer eigenen Milchstraßengalaxie sind nur etwa 220 bekannt.

Obwohl NGC 5068 aufgrund seiner geringen Oberflächenhelligkeit mit bloßem Auge schwer zu beobachten ist, offenbart es seine Pracht durch die Fähigkeiten des Hubble-Weltraumteleskops der NASA. Mithilfe von Beobachtungen im ultravioletten, sichtbaren und nahinfraroten Licht enthüllt Hubble die Schönheit und Komplexität dieser fernen Galaxie. Diese Multi-Wellenlängen-Ansichten ermöglichen es Astronomen, verschiedene kosmische Objekte und Phänomene zu untersuchen, beispielsweise die Entstehung neuer Sterne.

Im Juni 2023 trug das James Webb-Weltraumteleskop der NASA zur Untersuchung von NGC 5068 bei, indem es ein eigenes Infrarotbild aufnahm. Dieses Bild, Teil einer wissenschaftlichen Kampagne zur Untersuchung der Sternentstehung in nahegelegenen Gasregionen, ergänzt den Wissensschatz, der auf früheren Hubble-Beobachtungen aufbaut.

Während wir tiefer in das Verständnis des Universums eintauchen, bringt uns jeder neue Blick in Galaxien wie NGC 5068 der Lösung der Geheimnisse des Kosmos näher.

Quellen:

- NASA

– Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-hubble-multi-wavelength-view-webb-image.html)