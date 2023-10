Spiralförmige Schönheit: Hubble fängt NGC 4654 im Sternbild Jungfrau ein

By

Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein atemberaubendes Bild von NGC 4654 aufgenommen, einer mittleren Spiralgalaxie im Sternbild Jungfrau. Diese Galaxie zeichnet sich durch ihr helles Zentrum und ihre Einstufung als „mittlere“ Spiralgalaxie aus, die sowohl Merkmale einer Spirale mit als auch einer Spirale ohne Balken aufweist. NGC 4654 liegt knapp nördlich des Himmelsäquators und kann sowohl von der Nord- als auch von der Südhalbkugel aus beobachtet werden. Es liegt etwa 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

NGC 4654 weist wie viele andere Galaxien im Virgo-Cluster eine asymmetrische Verteilung von Sternen und neutralem Wasserstoffgas auf. Astronomen gehen davon aus, dass diese Galaxie einen Prozess durchläuft, der als „Ram Pressure Stripping“ bekannt ist. Während sich NGC 4654 durch den Virgo-Galaxienhaufen bewegt, üben die vom Haufen ausgeübten Gravitationskräfte Druck auf die Galaxie aus. Dieser Druck ähnelt einem Windstoß und entzieht NGC 4654 sein Gas. Das Ergebnis ist die Bildung eines langen, dünnen Schweifs aus Wasserstoffgas auf der südöstlichen Seite der Galaxie. Interessanterweise weist NGC 4654 eine relativ hohe Sternentstehungsrate auf, was für Galaxien, bei denen es zu Staudruckverlusten kam, ungewöhnlich ist.

Vor etwa 4654 Millionen Jahren traf NGC 4639 auch auf eine Begleitgalaxie, NGC 500. Der Gravitationseinfluss von NGC 4639 führte dazu, dass NGC 4654 an seinem Rand Gas verlor, was zu einer Einschränkung der Sternentstehung in dieser bestimmten Region führte. Diese Wechselwirkung trug zur asymmetrischen Verteilung der Sterne innerhalb von NGC 4654 bei.

Wissenschaftler sind besonders daran interessiert, Galaxien wie NGC 4654 zu untersuchen, um den Zusammenhang zwischen jungen Sternen und dem kalten Gas, aus dem sie entstehen, zu untersuchen. Das Hubble-Weltraumteleskop hat dieses faszinierende Bild von NGC 4654 mit sichtbarem, ultraviolettem und infrarotem Licht aufgenommen.

Quellen:

– Hubble-Weltraumteleskop der NASA, ESA und J. Lee (Space Telescope Science Institute); Bearbeitung: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

– „Hubble betrachtet NGC 4654 im Sternbild Jungfrau“ – Phys.org (3. Oktober 2023)