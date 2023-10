Hubble nimmt atemberaubendes Bild des Roten Nebels Westerhout 5 auf

By

Dieses aktuelle Bild vom NASA/ESA-Weltraumteleskop Hubble zeigt eine atemberaubende Szene in leuchtenden Rottönen. Das Foto zeigt einen kleinen Bereich innerhalb des Nebels Westerhout 5, der etwa 7,000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Das Bild enthüllt ein faszinierendes Merkmal, das als frei schwebende Evaporating Gaseous Globule (frEGG) bekannt ist.

Das frEGG, dargestellt als dunkle kaulquappenförmige Region oben in der Mitte links, trägt zwei Namen – [KAG2008] Globule 13 und J025838.6+604259. Diese frEGGs gehören zur Kategorie der Evaporating Gaseous Globules (EGGs). Sowohl frEGGs als auch EGGs sind dichtere Gastaschen, die im Vergleich zum umgebenden Gas widerstandsfähiger gegen Photoverdampfung sind. Photoverdampfung tritt auf, wenn intensive Strahlung, die typischerweise von jungen, heißen Sternen emittiert wird, Gas ionisiert und verteilt.

EGGs wurden erstmals vor relativ kurzer Zeit identifiziert, insbesondere an den Spitzen der ikonischen Säulen der Schöpfung, die 1995 von Hubble abgebildet wurden. Andererseits wurden frEGGs erst vor relativ kurzer Zeit klassifiziert und zeichnen sich durch ihre freistehende und charakteristische „Kopf-Schwanz“-Form aus. Astronomen sind von diesen EGGs und frEGGs besonders fasziniert, da ihre Dichte das Gas in ihnen vor intensiver ultravioletter (UV) Strahlung schützt, die in Regionen mit vielen jungen Sternen reichlich vorhanden ist. Es wird angenommen, dass diese relative Undurchsichtigkeit für die Bildung von Protosternen von entscheidender Bedeutung ist, wobei viele frEGGs und EGGs als Kinderstube für neue Sterne dienen.

In diesem bemerkenswerten Bild erscheint das frEGG als dunkle Region inmitten eines Meeres aus rotem Licht. Die rote Farbe entspricht einer Art Lichtemission, die als H-Alpha-Emission bekannt ist. Diese Emission tritt auf, wenn ein energiereiches Elektron in einem Wasserstoffatom eine bestimmte Energiemenge freisetzt, was zu dem ausgeprägten roten Licht führt.

Dieses fesselnde Bild bietet Astronomen wertvolle Einblicke in die komplizierten Prozesse, die bei der Sternentstehung in Nebeln wie Westerhout 5 eine Rolle spielen.

