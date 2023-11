By

Das Hubble-Weltraumteleskop hat mit seinem neuesten Bild von NGC 1566, auch liebevoll „Spanish Dancer“-Galaxie genannt, wieder einmal Astronomen und Weltraumbegeisterte begeistert. Diese faszinierende Galaxie liegt etwa 60 Millionen Lichtjahre entfernt im südlichen Sternbild Dorado und wurde in einer atemberaubenden Frontansicht verewigt, die ihr atemberaubendes Design zur Schau stellt.

Im Gegensatz zu früheren Beobachtungen fängt dieser aktuelle Schnappschuss die faszinierenden Spiralarme der Galaxie in ihrer ganzen Pracht perfekt ein. Jeder dieser Arme erstreckt sich über erstaunliche 100,000 Lichtjahre und dreht sich von Anfang bis Ende anmutig halb, so dass er an die fließenden Bewegungen eines Tänzers erinnert. NGC 1566 ist von leuchtend blauen Sternhaufen, rosafarbenen Sternentstehungsregionen und wirbelndem interstellarem Staub geprägt und verkörpert zweifellos natürliche Eleganz.

Interessanterweise ist diese intermediäre Spiralgalaxie namens NGC 1566 schwach vergittert und weist keine klar definierte balkenförmige Struktur in ihrem Zentrum auf. Nichtsdestotrotz bleibt sein heller Kern ein hervorstechendes Merkmal, das zu seiner Gesamtanziehungskraft beiträgt. Darüber hinaus gehört NGC 1566 zur Dorado-Galaxiengruppe – einer Ansammlung spiralförmiger und elliptischer Galaxien, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Mit geschätzten 70 Galaxien übertrifft die Dorado-Gruppe die Größe der Heimat unserer eigenen Milchstraße, der Lokalen Gruppe, die aus etwa 30 Galaxien besteht.

Galaxiengruppen und Galaxienhaufen unterscheiden sich anhand ihrer Größe und Masse. Während Cluster Hunderte von Galaxien beherbergen können, haben Gruppen im Bereich von mehreren Dutzend Galaxien tendenziell weniger Mitglieder. Die Dorado-Gruppe nähert sich zwar der Größe eines Galaxienhaufens an, löst aber weiterhin anhaltende Diskussionen über die Grenze zwischen Gruppen- und Haufenklassifizierung aus.

Im Laufe der Zeit haben die Mitglieder der Dorado-Gruppe Revisionen erfahren, da Fortschritte in den Beobachtungstechniken unser Verständnis von Himmelskörpern, Dimensionen und räumlichen Beziehungen verfeinert haben. Astronomen stehen bei der Bestimmung der Nähe und Entfernung zwischen einzelnen Galaxien innerhalb dieser Gruppen vor Herausforderungen, da sie sich auf kontextuelle Hinweise verlassen und das Gesamtbild kontextualisieren müssen.

Als die Europäische Weltraumorganisation (ESA) am 1566. Oktober dieses beeindruckende Hubble-Foto von NGC 30 enthüllte, diente es als Erinnerung an die unendliche Schönheit und die Wunder, die uns in den Tiefen des Weltraums erwarten.

