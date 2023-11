Die faszinierende Vielfalt der Galaxie NGC 1385 vom Hubble-Weltraumteleskop enthüllt

By

Das Hubble-Weltraumteleskop hat uns erneut mit seiner unglaublichen Fähigkeit, die Schönheit und Komplexität unseres Universums einzufangen, in Erstaunen versetzt. In seiner jüngsten Beobachtung der fernen Spiralgalaxie NGC 1385 hat Hubble uns eine beeindruckende neue Sichtweise präsentiert, die eine Galaxie mit sternenübersäten Armen offenbart, die kompliziert ineinander verschlungen sind.

NGC 30 liegt etwa 1385 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist eine Balkenspiralgalaxie, die sich durch ihre zentrale balkenförmige Struktur auszeichnet. Was diese Galaxie jedoch wirklich faszinierend macht, ist die Art und Weise, wie ihre Arme miteinander vermischt sind, wodurch ein ovales Erscheinungsbild entsteht. Dieses einzigartige Muster verleiht NGC 1385 eine besondere und faszinierende Schönheit.

Der Kern von NGC 1385 leuchtet hell und zeigt ein aktives Schwarzes Loch, das ständig wächst, während es benachbarte Sternhaufen verschlingt. Dieser Prozess treibt das Schwarze Loch an und strahlt ein strahlendes Leuchten aus, das zu den faszinierenden Eigenschaften der Galaxie beiträgt.

Was an dem jüngsten Hubble-Foto wirklich bemerkenswert ist, ist die Farbverschiebung im Vergleich zu einem früheren Bild von NGC 1385. Das vorherige Bild, das im August 2021 veröffentlicht wurde, zeigte kühle Blautöne, die die Szene dominierten. Im Gegensatz dazu präsentiert uns das neuere Bild, das am 13. November von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) veröffentlicht wurde, mehr rosarote und umbrafarbene Farbtöne. Beide Bilder zeigen dunkle Staubfäden, die über die gesamte Galaxie verstreut sind und NGC 1385 einen mysteriösen Aspekt verleihen.

Was verursacht also diesen starken Farbunterschied? Die Antwort liegt in den verschiedenen Filtern, die das Hubble-Weltraumteleskop verwendet. Mit diesen Filtern können Astronomen verschiedene Lichtwellenlängen wie Infrarot und Ultraviolett einfangen. Infrarotlicht erscheint auf den Bildern rot, während blaue Bereiche ultraviolettem Licht entsprechen. Durch die Verwendung von Bildern, die mit verschiedenen Filtern aufgenommen wurden, können Wissenschaftler die Farben der Galaxie genau darstellen und komplexe Details aufdecken, die sonst vielleicht verborgen bleiben würden.

Die Fähigkeit, diese Filter anzuwenden, ist für Astronomen von entscheidender Bedeutung, da sie es ihnen ermöglicht, bestimmte Teile des elektromagnetischen Spektrums zu untersuchen. Indem sie auf bestimmte Wellenlängen abzielen, können sie wertvolle Einblicke in die physikalischen Prozesse gewinnen, die in Galaxien wie NGC 1385 ablaufen.

NGC 1385, das aufgrund seiner Lage im Sternbild Fornax treffend den Spitznamen „Herz des Ofens“ trägt, weist leuchtend rosa Flecken und Fäden aus dunkelrotem Staub auf, die Arterien ähneln. Diese bemerkenswerte Galaxie ist ein Beweis für die unglaubliche Vielfalt, die in unserem riesigen Universum existiert.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist NGC 1385?

A: NGC 1385 ist eine Balkenspiralgalaxie, die etwa 30 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.

F: Was verursacht die Farbabweichungen in den Hubble-Bildern?

A: Die Farbabweichung ist auf die unterschiedlichen Filter des Hubble-Weltraumteleskops zurückzuführen, die unterschiedliche Lichtwellenlängen einfangen.

F: Was ist der Zweck dieser Filter?

A: Diese Filter ermöglichen es Astronomen, bestimmte Teile des elektromagnetischen Spektrums zu untersuchen und Details aufzudecken, die sonst möglicherweise unbemerkt bleiben würden.

F: Warum wird NGC 1385 das Herz des Ofens genannt?

A: NGC 1385 wird wegen seiner Lage im Sternbild Fornax und dem Vorhandensein hellrosa Flecken und Fäden aus dunkelrotem Staub, die Arterien ähneln, auch „Herz des Ofens“ genannt.