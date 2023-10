Mysteriöse kosmische Explosion erzeugt strahlenden Lichtblitz

Ein mysteriöses kosmisches Ereignis hat im Raum zwischen zwei über 3 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxien einen spektakulären Ausbruch blauen Lichts erzeugt. Dieses Ereignis ist als leuchtend schneller blauer optischer Transient (LFBOT) bekannt, ein seltenes und rätselhaftes astronomisches Phänomen.

LFBOTs sind immer noch nicht vollständig verstanden, wobei der erste, „die Kuh“ (AT2018cow) genannt, im Jahr 2018 beobachtet wurde. Die Kuh war außergewöhnlich hell, bis zu 100-mal heller als eine typische Supernova, und zeigte ungewöhnliches Verhalten. Es verblasste innerhalb weniger Tage, im Gegensatz zu den Wochen oder Monaten, in denen Supernovae normalerweise hell bleiben.

Ähnliche Lichtausbrüche, die etwa einmal im Jahr entdeckt werden, werden anhand der letzten drei Buchstaben ihrer Bezeichnung nach Tieren benannt. Einige Beispiele sind das Kamel, der Koala und der Tasmanische Teufel. Der jüngste LFBOT mit dem Spitznamen „The Finch“ (AT2023fhn) wurde am 10. April von der Zwicky Transient Facility am Palomar Observatory in Kalifornien entdeckt.

Das vom Gemini South-Teleskop in Chile gemessene Spektrum des Finch zeigte eine Temperatur von etwa 20,000 Grad Celsius. Das ist heiß, aber nicht so heiß wie massereiche Sterne oder Supernovae. Die Rotverschiebungsmessungen des Finch deuten darauf hin, dass er sich etwa 3 Milliarden Lichtjahre entfernt befindet, eine Entfernung, die nur das Hubble-Weltraumteleskop auflösen kann.

Was die Astronomen jedoch am meisten überraschte, war der Standort des Finch. Frühere LFBOTs wurden in den Spiralarmen von Galaxien beobachtet, der Finch wurde jedoch im intergalaktischen Raum zwischen einer großen Spiralgalaxie und einer kleinen Galaxie gefunden. Dies stellt die Möglichkeit in Frage, dass es sich um die Supernova eines explodierenden massereichen Sterns handeln könnte, da massereiche Sterne normalerweise nicht genug Zeit haben, solche Entfernungen zurückzulegen, bevor sie zur Supernova werden.

Forscher untersuchen derzeit zwei mögliche Erklärungen für die Herkunft des Finken. Eine Möglichkeit besteht darin, dass es auf die Zerstörung eines Sterns durch ein Schwarzes Loch mittlerer Masse zurückzuführen ist. Eine andere Hypothese besagt, dass es sich um eine Kilonova handelte, die Explosion, die auftritt, wenn zwei Neutronensterne oder ein Neutronenstern und ein Schwarzes Loch kollidieren.

Die Entdeckung des Finken wirft mehr Fragen als Antworten auf. Weitere Forschung ist erforderlich, um die wahre Ursache dieses faszinierenden kosmischen Ereignisses zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Monthly Notices der Royal Astronomical Society angenommen.

