Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein atemberaubendes neues Bild der Spiralgalaxie IC 5332 enthüllt. Die Galaxie liegt etwa 30 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Bildhauer und bietet von vorne einen majestätischen Anblick. Das Bild zeigt seine große, kreisförmige Struktur mit locker gewundenen Spiralarmen, die mit Ansammlungen hell leuchtender Sternentstehungssterne geschmückt sind.

Wenn wir sagen, dass eine Galaxie „von vorne“ ist, bedeutet das, dass sie von der Erde aus gesehen kreisförmig und scheibenförmig erscheint. Diese Perspektive bietet uns einen klaren Blickwinkel, um die komplexen Merkmale der Galaxie zu beobachten. Im Gegensatz dazu würde eine „von der Kante“ betrachtet ein gequetschtes, ovales Erscheinungsbild ergeben, was unsere Sicht auf die Spiralarme der Galaxie minimiert.

IC 5332 wird als Galaxie vom SABc-Typ klassifiziert, was darauf hindeutet, dass ihr eine markante zentrale Stabstruktur fehlt und ihre Spiralarme nicht eng gewunden sind. Etwa zwei Drittel der Spiralgalaxien besitzen in ihrem Zentrum eine ausgeprägte balkenförmige Struktur, während andere Spiralarme ohne Balken aufweisen, die von einem einzigen Punkt ausgehen. IC 5332 fällt in die mittlere Kategorie, die in seiner Klassifizierung mit „SAB“ gekennzeichnet ist.

Obwohl diese Galaxie über klar definierte Arme heller Sterne verfügt, die sich von ihrem dichten, leuchtenden Kern erstrecken, sind die Spiralarme selbst nicht eng gewunden. Aus diesem Grund wird ihm auf der Klassifizierungsskala der Kleinbuchstabe „c“ zugewiesen, wobei „a“ für eng gewickelte Arme und „d“ für locker gewickelte Arme steht.

Das Hubble-Teleskop überrascht uns immer wieder mit seiner Fähigkeit, faszinierende Ansichten entfernter Galaxien einzufangen. Durch seine Beobachtungen gewinnen wir Einblick in die enorme Schönheit und Komplexität des Universums.

Quellen:

– Beamte der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

– Bildnachweis: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee und das PHANGS-HST-Team