NGC 685: Eine sich drehende Spiralgalaxie

Astronomen haben mit dem Hubble-Weltraumteleskop ein atemberaubendes Bild der Galaxie NGC 685 aufgenommen. Diese Spiralgalaxie liegt etwa 58 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Eridanus und ist eine durchschnittlich große Galaxie mit einer Ausdehnung von 60,000 Lichtjahren. Es wird geschätzt, dass sie mindestens 100 Millionen Sterne beherbergt, allerdings deutlich weniger im Vergleich zur Milchstraße, die vermutlich aus rund 100 Milliarden Sternen besteht.

Das Bild zeigt NGC 685 mit seinen markanten geschwungenen Spiralarmen, die mit leuchtend blauen Regionen geschmückt sind. Diese blauen Regionen weisen auf dichte Sternhaufen hin, in denen sich Sterne befinden. Das Zentrum der Galaxie weist gekräuselte rote Lichtranken auf, die Gas- und Staubbahnen darstellen, in denen sich im Laufe der Zeit neue Generationen von Sternen bilden.

Was NGC 685 besonders interessant macht, ist das Vorhandensein eines zentralen Balkens, der seinen galaktischen Kern durchschneidet. Dieses Merkmal kommt bei etwa zwei Drittel aller Spiralgalaxien häufig vor. Der Balken kann als roter Streifen gesehen werden, der sich horizontal innerhalb eines Kreises aus Gas und Staub erstreckt. Es wird durch die Konzentration vieler Sterne auf relativ kleinem Raum verursacht, die ein intensives Leuchten ausstrahlen.

Das Vorhandensein von Balken in Spiralgalaxien hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der galaktischen Entwicklung. Diese Balken spielen eine Rolle dabei, Gas und anderes Sternmaterial in Richtung des Kerns der Galaxie zu befördern, was auf das Ende ihrer Gründungsjahre hinweist. Die Untersuchung von Balkenspiralgalaxien wie NGC 685 liefert wertvolle Einblicke in die Evolutionsprozesse von Galaxien und wie sie sich von unserer eigenen Milchstraße unterscheiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das wunderschöne Bild von NGC 685, das vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurde, die prächtige Spiralstruktur dieser Galaxie zeigt. Mit seinen Sternhaufen, Gas- und Staubbahnen und dem markanten Mittelbalken bietet NGC 685 Astronomen einen Einblick in die faszinierende Welt der galaktischen Entwicklung.

