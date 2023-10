Galaktische Kollision: Hubble-Teleskop erfasst zwei Galaxien auf dem Weg zum Einschlag

By

Das NASA/ESA-Weltraumteleskop Hubble hat kürzlich ein atemberaubendes Bild zweier Galaxien auf einer Kollisionsbahn aufgenommen. Bei den Galaxien handelt es sich um NGC 3558 und LEDA 83465, die sich etwa 450 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt befinden. Dieser außergewöhnliche Schnappschuss gewährt einen Einblick in den kosmischen Tanz galaktischer Kollisionen.

NGC 3558, unten links im Bild, ist eine elliptische Galaxie. Ihr Partner, LEDA 83465, ist oben rechts zu sehen und wird als Balkenspiralgalaxie identifiziert. Diese beiden Galaxien liegen praktisch übereinander und sind etwa 150,000 Lichtjahre voneinander entfernt. Sie gehören zum überfüllten und chaotischen Galaxienhaufen Abell 1185, der etwa 400 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Dieser riesige Galaxienhaufen hat eine erstaunliche Größe von einer Million Lichtjahren.

NGC 3558 ist nicht nur eine elliptische Galaxie, sondern auch eine nukleare Emissionslinienregion mit niedriger Ionisierung (LINER). LINER sind galaktische Kerne, die Licht mit bestimmten Wellenlängen aussenden, was darauf hindeutet, dass die Atome und Moleküle in diesen galaktischen Kernen entweder schwach oder gar nicht ionisiert sind. Der Ionisationsprozess beinhaltet den Verlust oder die Aufnahme von Elektronen durch Atome oder Moleküle. Die Mechanismen, die für die schwache Ionisierung verantwortlich sind, die in LINERs wie NGC 3558 beobachtet wird, bleiben unter Astronomen umstritten.

Galaktische Kollisionen spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Struktur und Entwicklung von Galaxien über kosmische Zeitskalen hinweg. Das Bild des Hubble-Weltraumteleskops liefert einen weiteren Beweis dafür, dass diese Begegnungen in der Vergangenheit, als das Universum kleiner war, häufiger auftraten. Es ist erwähnenswert, dass sogar unsere eigene Milchstraße einer dramatischen Kollision mit der benachbarten Andromeda-Galaxie ausgesetzt ist. Dieses kosmische Ereignis wird voraussichtlich in etwa vier Milliarden Jahren stattfinden, wenn Andromeda, derzeit 2.5 Millionen Lichtjahre entfernt, frontal mit unserer Galaxie kollidiert.

Quellen:

– NASA/ESA Hubble-Weltraumteleskop

– ESA (Europäische Weltraumorganisation)