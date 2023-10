Wissenschaftler entdecken mysteriösen leuchtenden schnellen blauen optischen Transienten (LFBOT) im Weltraum

Wissenschaftler haben mit dem Hubble-Weltraumteleskop eine erstaunliche Entdeckung gemacht – einen Luminous Fast Blue Optical Transient (LFBOT). Diese flüchtige Explosion im sichtbaren Wellenlängenbereich ereignete sich in einer Region des Weltraums, die keiner bekannten Galaxie zugeordnet ist, was die Sache umso rätselhafter macht. LFBOTs sind unerwartete Blitze im Universum, und ihre Natur und Herkunft bleiben ein Rätsel.

Der erste LFBOT wurde 2018 entdeckt und seitdem wurde jedes Jahr etwa eine ähnliche Explosion entdeckt. Diese Explosionen gehören zu den mysteriösesten Ereignissen im Universum und wurden bisher nur in wenigen Fällen entdeckt. Der jüngste LFBOT mit der Bezeichnung AT2023fhn und dem Spitznamen „The Finch“ wies typische Merkmale dieser Ereignisse auf – einen schnellen Anstieg der Intensität, gefolgt von einem schnellen Abklingen innerhalb weniger Tage.

Die Entdeckung von The Finch wurde von der Zwicky Transient Facility gemacht, einem Observatorium, das sich der Beobachtung von Objekten widmet, die ihre Position oder Leuchtkraft ändern. Allerdings konnte nur das Hubble-Weltraumteleskop die Explosion genau lokalisieren. Das Interessante an The Finch ist, dass es zwischen zwei Galaxien in einer Entfernung von 50,000 und 15,000 Lichtjahren auftrat. Dies widerspricht der bisherigen Annahme, dass LFBOTs nur innerhalb von Wirtsgalaxien auftreten können.

Wissenschaftler gingen zunächst davon aus, dass LFBOTs durch eine seltene Art von Supernova verursacht wurden, bei der ein massereicher Stern am Ende seines Lebens gewaltsam seine äußere Atmosphäre abstößt. Alle bisherigen LFBOTs wurden in den Spiralarmen von Galaxien beobachtet, die als Sternkindergärten bekannt sind. Diese Regionen sind Brutstätten für die fortschreitende Sternentstehung. Der Finch stellt diese Theorie jedoch in Frage, da er weit entfernt von jeder Wirtsgalaxie auftritt.

Eine alternative Erklärung für LFBOTs ist das Vorhandensein von Schwarzen Löchern mittlerer Masse. Diese Schwarzen Löcher, deren Existenz vermutet, aber noch nicht entdeckt wurde, liegen zwischen der Massenlücke von Schwarzen Löchern mit stellarer Masse und supermassereichen Schwarzen Löchern. Es wird angenommen, dass sie sich in den Kernen von Kugelsternhaufen befinden, und Hubble könnte möglicherweise feststellen, ob sich in den äußeren Rändern einer der benachbarten Galaxien, in denen The Finch auftrat, ein Kugelsternhaufen befindet.

Diese Entdeckung wirft weitere Fragen zur Natur und Herkunft von LFBOTs auf. Weitere Untersuchungen und Beobachtungen mit leistungsstarken Teleskopen wie Hubble könnten weitere Einblicke in diese mysteriösen Explosionen im Universum liefern.

Quellen:

– Bildquelle: NASA, ESA, NSF's NOIRLab, M Garlick, M Zamani

– Bildnachweis: NASA, ESA, STScI, A Chrimes, Radboud University