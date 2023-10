Das Hubble-Weltraumteleskop entdeckt ein verwirrendes kosmisches Ereignis

Das Hubble-Weltraumteleskop hat kürzlich ein außergewöhnliches kosmisches Ereignis erfasst, das als Luminous Fast Blue Optical Transient (LFBOT) bekannt ist und die Wissenschaftler ratlos zurücklässt. LFBOTs zeichnen sich durch einen schnellen Helligkeitsanstieg gefolgt von einem schnellen Verblassen aus, und seit ihrer Entdeckung im Jahr 2018 wurden nur wenige beobachtet. Was diesen speziellen LFBOT mit dem Spitznamen „Fink“ so rätselhaft macht, ist, dass er in einer Region des Weltraums gefunden wurde 50,000 Lichtjahre von der nächsten Galaxie entfernt.

Die Explosion wurde erstmals im April von terrestrischen Kameras am Palomar-Observatorium in Kalifornien entdeckt und strahlte Licht mit einer sengenden Temperatur von 36,000 Grad Fahrenheit aus, wie von einem Teleskop in Chile analysiert. Allerdings lieferte nur das Hubble-Weltraumteleskop die notwendigen Beobachtungen, um den Ort der Explosion genau zu bestimmen.

Ashley Chrimes, die Hauptautorin des bevorstehenden Artikels in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, erklärte in einer Pressemitteilung der ESA, dass die Hubble-Beobachtungen die Einzigartigkeit des Ereignisses im Vergleich zu anderen zuvor beobachteten Ereignissen offenbarten. Während die genaue Ursache des Finch weiterhin ungewiss ist, haben Wissenschaftler ähnliche Ereignisse im Allgemeinen mit der Zerreißung eines Sterns durch ein Schwarzes Loch in Verbindung gebracht. Aufgrund der abgelegenen Lage des Finken erscheint diese Erklärung jedoch unwahrscheinlich.

Die Autoren des Papiers haben eine neue Hypothese vorgeschlagen: die Kollision zweier Neutronensterne, die aus ihrer Galaxie herausgeschleudert wurden und einander seit mehr als einer Milliarde Jahren umkreisten. Diese Kollision würde zu einer Kilonova führen, einer Explosion, die tausendmal stärker ist als eine Supernova. Dennoch betonte Chrimes, dass noch viele Fragen unbeantwortet seien und weitere Forschungen nötig seien, um die wahre Natur des Finken zu bestimmen.

