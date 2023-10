Galaktische Nachbarn: NGC 3558 und LEDA 83465

By

Dieser Artikel beleuchtet zwei Galaxien, NGC 3558 und LEDA 83465, wie sie in einem aktuellen Bild des Hubble-Weltraumteleskops zu sehen sind. Sie befinden sich etwa 450 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und sind etwa 150,000 Lichtjahre voneinander entfernt. Obwohl diese Entfernung riesig erscheinen mag, ist sie aus galaktischer Sicht relativ nah, insbesondere im Vergleich zu der Entfernung von 2.5 Millionen Lichtjahren zu unserem nächsten galaktischen Nachbarn, der Andromedagalaxie.

Der Grund für ihre große Nähe liegt darin, dass sie zum Galaxienhaufen Abell 1185 gehören, einem dicht gepackten und chaotischen Haufen, in dem Galaxien durch die Schwerkraft miteinander interagieren. Einige Wechselwirkungen haben dazu geführt, dass Galaxien auseinandergerissen wurden, aber NGC 3558 hat es geschafft, seine Integrität als elliptische Galaxie und als nukleare Emissionslinienregion (LINER) mit niedriger Ionisierung zu bewahren.

LINER sind galaktische Kerne oder Kerne, die durch die chemischen Fingerabdrücke im von ihnen emittierten Licht gekennzeichnet sind. LINER emittieren Licht, was darauf hinweist, dass die Atome und Moleküle in ihnen entweder schwach oder überhaupt nicht ionisiert sind. Ionisierung tritt auf, wenn Atome oder Moleküle Elektronen verlieren oder gewinnen, und im Fall von LINERs deutet die schwache Ionisierung darauf hin, dass viele der Atome und Moleküle entweder ein einzelnes Elektron verloren oder alle ihre Elektronen behalten haben.

Der genaue Mechanismus hinter dieser schwachen Ionisierung in LINERs wie NGC 3558 ist immer noch Gegenstand der Debatte unter Astronomen. Es könnte durch verschiedene Prozesse wie Stoßwellen, Strahlung massereicher Sterne oder heißes Gas in Akkretionsscheiben innerhalb von Galaxien angetrieben werden. NGC 3558 hat seine heutige Form wahrscheinlich durch das Verschlingen kleinerer Galaxien im Galaxienhaufen erhalten, ähnlich wie LEDA 83465.

Quellen:

– Hubble-Weltraumteleskop-Bild der Woche: ESA/Hubble & NASA, M. West

– Hubble-Weltraumteleskop: Das Hubble-Weltraumteleskop (Hubble oder HST) ist eines der großen Observatorien der NASA und wurde 1990 in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Es ist nach dem Astronomen Edwin Hubble benannt.

– Milchstraße: Die Milchstraße ist die Galaxie, die unser Sonnensystem enthält und Teil der lokalen Galaxiengruppe ist. Es handelt sich um eine Balkenspiralgalaxie mit schätzungsweise 100–400 Milliarden Sternen und einem Durchmesser von 150,000–200,000 Lichtjahren. Der Name „Milchstraße“ kommt von ihrem Aussehen als schwaches Lichtband am Nachthimmel.