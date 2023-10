Neue Entdeckung: Das rätselhafte Trio der Galaxien in Arp-Madore 2339-661

Das Hubble-Weltraumteleskop hat kürzlich ein faszinierendes Bild eines Trios interagierender Galaxien namens Arp-Madore 2339-661 enthüllt. Dieser faszinierende Anblick zeigt eine größere Galaxie, NGC 7734, oben rechts und eine kleinere Galaxie, NGC 7733N, unten links. Dieser himmlische Tanz hat jedoch eine rätselhafte Wendung – eine verborgene dritte Galaxie, die inmitten der Arme von NGC 7733N lauert.

Diese mysteriöse dritte Galaxie, ein dichterer Knoten im Oberarm von NGC 7733N, fällt durch ihre deutliche Färbung auf, die sich vom bläulich-weißen Farbton des Außenarms unterscheidet. Während sich die Astronomen nicht sicher sind, ob sich diese Galaxie hinter NGC 7733N befindet oder eng mit ihr verflochten ist, haben sie festgestellt, dass sie eine charakteristische Rotverschiebung aufweist, was auf ihren Status als separate und eigenständige Einheit hinweist. Die Komplexität der Astronomie macht es schwierig, zwischen physisch interagierenden Objekten und Objekten zu unterscheiden, die aufgrund ihrer Position und des Blickwinkels der Erde lediglich optisch zu interagieren scheinen.

Alle drei Galaxien in diesem faszinierenden Bild liegen nahe beieinander und beeinflussen sich gegenseitig durch ihre Gravitation. Forscher sagen voraus, dass diese Galaxien im Laufe der Zeit zu einer einzigen riesigen Galaxie verschmelzen werden. Als Teil des Arp-Madore-Katalogs, der eigenartige Galaxien am Südhimmel zusammenstellt, reiht sich dieses Objekt in eine Sammlung anderer kosmischer Kuriositäten ein. Der von den Astronomen Halton C Arp und Barry F Madore erstellte Katalog wurde aus der britischen Schmidt-Durchmusterung des Südhimmels abgeleitet. Arp hatte zuvor einen ähnlichen Atlas eigenartiger Galaxien am Nordhimmel zusammengestellt.

Wie viele ikonische Hubble-Bilder zeigt dieser Schnappschuss nicht nur das interagierende Galaxientrio, sondern auch eine Vielzahl weiter entfernter Galaxien in verschiedenen Formen und Größen. Einige dieser entfernten Galaxien führen auch ihren eigenen Gravitationstanz durch. Darüber hinaus können einige Vordergrundsterne mit den erkennbaren kreuzförmigen Beugungsspitzen von Hubble beobachtet werden, die als Signatur dieses unglaublichen Weltraumobservatoriums dienen.

FAQ:

F: Wie heißen die beiden auf dem Bild abgebildeten Primärgalaxien?

A: Die größere Galaxie wird als NGC 7734 bezeichnet, während die kleinere Galaxie als NGC 7733N bezeichnet wird.

F: Liegt die dritte Galaxie hinter NGC 7733N oder ist sie mit ihr verflochten?

A: Astronomen sind sich über die genaue Beziehung zwischen der dritten Galaxie und NGC 7733N nicht sicher, haben jedoch festgestellt, dass sie eine deutliche Rotverschiebung aufweist, was auf ihre Trennung als eigenständige Galaxie hinweist.

F: Was ist der Arp-Madore-Katalog?

A: Der Arp-Madore-Katalog ist eine Zusammenstellung eigenartiger Galaxien am Südhimmel. Es wurde von den Astronomen Halton C Arp und Barry F Madore auf der Grundlage der britischen Schmidt-Durchmusterung des Südhimmels erstellt.

F: Werden die drei Galaxien irgendwann verschmelzen?

A: Wissenschaftler sagen voraus, dass die drei Galaxien im Laufe der Zeit verschmelzen und eine einzige, massereiche Galaxie bilden werden.