Erkundung einer Sternentstehungsstätte: G35.2-0.7N

Das Hubble-Weltraumteleskop hat einen atemberaubenden Blick auf eine schimmernde Sternentstehungsregion namens G35.2-0.7N eingefangen. Diese Region liegt etwa 7,200 Lichtjahre entfernt im Sternbild Aquila und ist ein Zentrum der Sternentstehung mit hoher Masse. Die in diesem Bereich entstehenden Sterne sind so massereich, dass sie schließlich als mächtige Supernovae ausbrechen werden.

Die auffällige Lichtschau in dieser Region wird durch einen protostellaren Jet verursacht, bei dem es sich um einen massiven, fokussierten Materiestrahl handelt, der von einem jungen, von Gas und Staub umgebenen Stern ausgestoßen wird. Diese protostellaren Jets spielen eine entscheidende Rolle im Entstehungsprozess von Sternen.

Allerdings verdecken die reichhaltigen Staubwolken in dieser Region die Sicht auf die Sterne selbst. Der für den Jet verantwortliche Stern sowie der Materialstrahl, den er aussendet, können nahe der Mitte des von Hubbles Wide Field Camera 3 (WFC3) aufgenommenen Bildes beobachtet werden. Der orangefarbene Streifen im Bild stellt einen Hohlraum im Staub dar, der durch die Kraft des Jets entsteht, wenn er sich auf uns zubewegt. Der Staub blockiert immer noch einen Teil des vom Protostern emittierten Lichts, was zu dem beobachteten rötlichen Farbton führt.

Das WFC3 des Hubble-Weltraumteleskops, das von Astronauten während der Hubble-Wartungsmission 4 im Jahr 2009 installiert wurde, verfügt über die Fähigkeit, das Universum im ultravioletten, sichtbaren und nahen Infrarotbereich des Spektrums zu beobachten. Diese Fähigkeit ermöglicht es Wissenschaftlern, ein breites Spektrum an Himmelsobjekten und -phänomenen zu untersuchen, von entfernten Galaxien bis hin zu Objekten in unserem eigenen Sonnensystem, einschließlich Exoplaneten.

Die bemerkenswerte Auflösung und die panchromatische Ansicht von WFC3 ermöglichen es Astronomen, tiefer in die Vergangenheit einzutauchen und Sterne und Galaxien weiter zurück in der Zeit als je zuvor zu untersuchen. Dieser Blick in das Herz von G35.2-0.7N bietet wertvolle Einblicke in den faszinierenden Prozess der Sternentstehung massereicher Sterne.

