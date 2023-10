Neues Hubble-Bild enthüllt Herbstfarben im Weltraum

Ein atemberaubendes neues Bild vom Hubble-Weltraumteleskop zeigt einen Nebel in den leuchtenden Farben des Herbstes, pünktlich zum Blattwechsel auf der Nordhalbkugel. Das Bild zeigt einen Teil des 5 Lichtjahre entfernten Westerhout-7,000-Nebels, der auch als Seelennebel bekannt ist.

Der Westerhout-5-Nebel ist ein Emissionsnebel, das heißt, seine faszinierenden Farben und komplizierten Formen werden durch Gas gebildet, das durch die Strahlung heißer, heller Sterne ionisiert wurde. Dieser Nebel zeigt den Prozess der Sternentstehung, bei dem massereiche Sterne Strahlung und Sternwindböen abgeben, die in der Nähe befindliches Material wegräumen und Hohlräume im Nebel erzeugen.

In den Hohlräumen zwischen diesen freigelegten Bereichen wird Gas zusammengedrückt, was zur Bildung dichterer Regionen führt, in denen neue Sterne geboren werden können. Das Hubble-Bild verdeutlicht auch das Vorhandensein einer frei schwebenden Evaporating Gaseous Globule (frEGG). Dieser kaulquappenförmige dunkle Bereich, der sich oben in der Mitte links im Bild befindet, ist dichter und resistenter gegen ionisierende Strahlung.

Das frEGG fungiert als eine Art „Ei“, aus dem möglicherweise neue Sterne entstehen können. Diese als EGGs bezeichneten Gastaschen können schließlich Protosterne ausbrüten, wenn sie heißer werden und die Dichte in ihrer Umgebung zunimmt. Die EGGs in diesem Bild sind vom freischwebenden Typ, das heißt, sie sind nicht an einer bestimmten Struktur befestigt, können aber dennoch an ihrer charakteristischen Form erkannt werden.

Dieses faszinierende Bild bietet einen faszinierenden Blick auf die Herbstfarben im Weltraum und zeigt die Schönheit und Vielfalt der Himmelsformationen. Das Hubble-Weltraumteleskop liefert weiterhin atemberaubende Bilder, die unser Verständnis des Kosmos vertiefen und Staunen und Ehrfurcht hervorrufen.

Quelle: NASA/ESA Hubble-Weltraumteleskop

Definitionen:

– Nebel: Eine riesige Gas- und Staubwolke im Weltraum, die entweder als leuchtender Fleck oder als dunkle Silhouette vor anderer leuchtender Materie sichtbar ist.

– Emissionsnebel: Ein Nebel, der aufgrund der Anwesenheit von ionisiertem Gas in bestimmten Lichtwellenlängen leuchtet.

– Ionisierung: Der Prozess, bei dem Atome oder Moleküle Elektronen aufnehmen oder verlieren, wodurch ein geladenes Teilchen entsteht.

– Sternwinde: Teilchenströme, hauptsächlich Protonen und Elektronen, die aus der oberen Atmosphäre eines Sterns ausgestoßen werden.

– Protostern: Ein sich entwickelnder Stern, der noch nicht heiß genug ist, um in seinem Kern eine Kernfusion einzuleiten.

Quelle: NASA, ESA/Hubble Telescope, ESA/Hubble Image Archive, R. Sahai