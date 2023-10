Die ungewöhnliche Sternentstehung in NGC 1087: Neue Erkenntnisse vom Hubble-Weltraumteleskop

Das Hubble-Weltraumteleskop hat neue Einblicke in den Sternentstehungsprozess in der besonderen Galaxie NGC 1087 geliefert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spiralgalaxien besitzt NGC 1087 in seinem Zentrum eine lebendige und jugendliche balkenförmige Struktur, im Gegensatz zu dem typischen Alterungsbalken, der in der Galaxie zu finden ist Mehrheit der Balkenspiralgalaxien. Das neueste Hubble-Bild von NGC 1087 zeigt die komplizierte Struktur der Galaxie, die hauptsächlich auf ihre dunklen Staubstreifen und Taschen aus kaltem Wasserstoffgas zurückzuführen ist. Diese dunkelroten Flecken sind durchsetzt mit der leuchtend rosa Beleuchtung neu entstandener Sterne.

Astronomen sind besonders daran interessiert, den Einfluss junger Sterne auf die umgebenden kalten Gaswolken zu verstehen. Das neu gefundene Bild wird zusammen mit den zugehörigen Rohdaten dabei helfen, die Auswirkungen der starken Strahlung und Sternwinde dieser jungen Sterne auf die umgebenden Gaswolken zu erkennen. Darüber hinaus hoffen die Forscher, dass solche Beobachtungen auch einige der anderen rätselhaften Eigenschaften von NGC 1087 enthüllen werden, wie zum Beispiel die seltsam kurze Länge seines Balkens und seinen kleinen Kern, obwohl er sich über eine große Entfernung von 87,000 Lichtjahren erstreckt.

Um die Merkmale von NGC 1087 zu erfassen, beobachtete das Hubble-Weltraumteleskop die Galaxie mit verschiedenen Lichtwellenlängen, darunter denen, die für das menschliche Auge sichtbar sind, sowie mit Infrarot- und Ultraviolettlicht. Durch die Zuordnung bestimmter Wellenlängen des Infrarot- und Ultraviolettlichts zu Farben im sichtbaren Spektrum konnten Bildprozessoren am Space Telescope Science Institute ein visuell verständliches Bild von NGC 1087 erstellen. Dieser komplexe Prozess stellt eine Verschmelzung künstlerischer und wissenschaftlicher Techniken dar.

Die Besonderheiten von NGC 1087 machen es zu einem faszinierenden Forschungsobjekt. Durch die Erforschung der Dynamik ihrer einzigartigen Sternentstehung und das Verständnis des Zusammenspiels zwischen jungen Sternen und kalten Gaswolken erwarten sich Astronomen tiefere Einblicke in das breitere Feld der Galaxienentstehung und -entwicklung.

Quellen:

– Titel: Das Hubble-Weltraumteleskop hat gerade neues Licht auf eine Sternentstehung in einer ungewöhnlichen kleinen Galaxie geworfen

– Autoren: Nicht angegeben

– Veröffentlichung: Unbekannt