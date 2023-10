Die geheimnisvollen leuchtenden schnellen blauen optischen Transienten

Vorübergehende Ereignisse im Kosmos, wie Sternexplosionen und Kollisionen, sind faszinierende, aber seltene Phänomene. Darunter sind die Luminous Fast Blue Optical Transients (LFBOTs), die im blauen Licht hell leuchten und innerhalb weniger Tage verblassen. Astronomen haben erst vor kurzem damit begonnen, diese Ereignisse zu untersuchen, und ihre Ursprünge und Eigenschaften bleiben weitgehend rätselhaft.

Bei einer aktuellen Entdeckung beobachteten Forscher mit dem Hubble-Weltraumteleskop einen LFBOT an einem unerwarteten Ort – zwischen zwei Galaxien. Unter der Leitung der Astrophysikerin Ashley Chrimes untersuchte ein internationales Team von Astronomen verschiedener Institutionen das als „The Finch“ bekannte Ereignis. Das Team veröffentlichte seine Ergebnisse in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Um den Fink besser zu verstehen, nutzten Astronomen mehrere Teleskope für verschiedene Wellenlängen, darunter Röntgenstrahlen und Radiowellen. Spektroskopische Messungen des Gemini South-Teleskops in Chile ergaben, dass der Finch eine Temperatur von etwa 19,980 °C (36,000 °F) hatte und ermöglichten es Astronomen, seine Leuchtkraft zu berechnen. Auch das Chandra-Röntgenobservatorium und das Very Large Array der NSF lieferten wertvolle Daten.

Interessanterweise befand sich The Finch in beträchtlicher Entfernung von benachbarten Galaxien, was Fragen über die treibenden Kräfte hinter diesen massiven Explosionen aufwirft. Frühere LFBOTs wurden typischerweise in den Spiralarmen von Galaxien gefunden, wo die Sternentstehung stattfindet. Der ungewöhnliche Standort von The Finch stellt bestehende Theorien über die Natur von LFBOTs in Frage.

Forscher erwägen mehrere Möglichkeiten zur Erklärung von LFBOTs, darunter Kollisionen zwischen Neutronensternen, das Vorhandensein von Magnetaren (stark magnetisierten Neutronensternen) und Wechselwirkungen mit Schwarzen Löchern mittlerer Masse. Die Fertigstellung des James Webb-Weltraumteleskops im Jahr 2024 wird voraussichtlich zu weiteren Untersuchungen von LFBOTs beitragen.

Die Untersuchung von LFBOTs befindet sich noch in einem frühen Stadium und es sind weitere Entdeckungen erforderlich, um diese Population vorübergehender Ereignisse vollständig zu charakterisieren. Großflächige Untersuchungen wie das bevorstehende Vera C. Rubin-Observatorium werden eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Untersuchung dieser seltenen Vorkommnisse spielen.

Quellen:

– Die monatlichen Mitteilungen der Royal Astronomical Society (Zeitschrift)

– Europäische Weltraumorganisation

– Institut für Mathematik, Astrophysik und Teilchenphysik (IMAPP), Radboud-Universität

– 3SRON Niederländisches Institut für Weltraumforschung

– Cosmic Dawn Center (DAWN)

– Niels Bohr Institut

– Institut für Gravitationswellenastronomie

– Südafrikanisches Astronomisches Observatorium