Hubble nimmt atemberaubendes Bild von NGC 612 auf: einer seltenen Radiogalaxie

Zusammenfassung: Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat ein atemberaubendes Bild der Linsengalaxie NGC 612 aufgenommen. Im Gegensatz zu Spiralgalaxien haben Linsengalaxien keine charakteristischen Arme, sondern eine zentrale Ausbuchtung und Scheibe. NGC 612 im Sternbild Bildhauer ist eine aktive Seyfert-Galaxie mit einem Zentrum, das über 100-mal heller erscheint als seine Sterne. Diese Galaxie sendet erhebliche Mengen an Infrarotstrahlung aus, obwohl sie im sichtbaren Licht normal erscheint. Es handelt sich außerdem um eine äußerst seltene nicht-elliptische Radiogalaxie, die mit der Radioquelle PKS 0131-36 in Zusammenhang steht. Astronomen hoffen, dass sie durch die Untersuchung von NGC 612 mehr über die Ursachen der Radiowellenemissionen in Galaxien erfahren können.

Das atemberaubende, von Hubble aufgenommene Bild zeigt die einzigartigen Merkmale von NGC 612. Die galaktische Scheibe, sichtbar in Orange und Dunkelrot, besteht aus Staub und kühlem Wasserstoffgas. Diese Scheibe enthält den Großteil der Materie der Galaxie. NGC 612 ist für seine junge Sternpopulation bekannt, deren Alter zwischen 40 und 100 Millionen Jahren liegt. Die Galaxie ist etwa 400 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich auf unserer Südhalbkugel.

Die Klassifizierung von NGC 612 als Seyfert-Galaxie macht sie zu einem interessanten Objekt für Astronomen. Trotz ihrer scheinbar ruhigen Bewegung in der Nähe des Zentrums strahlt eine Seyfert-Galaxie vom Typ II wie NGC 612 große Mengen Infrarotstrahlung aus. Die genaue Ursache dieses Phänomens ist noch Gegenstand der Forschung. Allerdings wirft der helle und dominante Bulge von NGC 612, der denen in elliptischen Radiogalaxien ähnelt, Fragen über seinen Zusammenhang mit Radioemissionen auf.

Diese besondere linsenförmige Galaxie zeichnet sich auch durch ihre Verbindung mit einer nichtelliptischen Radioquelle, PKS 0131-36, aus. Es wurden nur fünf radioemittierende linsenförmige Galaxien entdeckt, was diesen Zusammenhang selten macht. Wissenschaftler haben Theorien aufgestellt, die darauf hindeuten, dass eine Wechselwirkung mit einer begleitenden Spiralgalaxie oder dem dominanten Bulge der Galaxie für die ungewöhnlichen Radioemissionen verantwortlich sein könnte.

Der Astronom John Herschel entdeckte NGC 612 erstmals im Jahr 1837. Mit einer Masse von etwa 1.1 Billionen Sonnenmassen fasziniert diese bemerkenswerte Galaxie weiterhin Wissenschaftler, die sich bemühen, die Geheimnisse der Radiowellenemissionen in kosmischen Objekten zu lüften.

Quelle:

– Hubble zeichnet die seltene Radiogalaxie NGC 612 auf, abgerufen am 4. Oktober 2023 von [phys.org](https://phys.org/news/2023-10-hubble-rare-radio-galaxy-ngc.html)