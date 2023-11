Neues Hubble-Bild bietet atemberaubende ultraviolette Perspektive von Jupiter

By

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat kürzlich ein faszinierendes Bild veröffentlicht, das den Planeten Jupiter in einer lebendigen Farbkomposition aus ultravioletten Wellenlängen zeigt. Dieses Bild fällt mit dem als Opposition bekannten Ereignis zusammen, einem Phänomen, bei dem Jupiter und die Sonne auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels erscheinen. Ein herausragendes Merkmal, das in diesem Bild festgehalten wurde, ist Jupiters bekannter „Großer Roter Fleck“, ein gewaltiger Sturm, der Astronomen seit Jahrhunderten fasziniert.

Während das menschliche Auge den Großen Roten Fleck als rot wahrnimmt, erscheint er in diesem ultravioletten Bild dunkler. Diese Diskrepanz entsteht dadurch, dass hochgelegene Dunstpartikel in der Jupiteratmosphäre Licht im ultravioletten Wellenlängenbereich absorbieren. Allerdings scheinen die rötlichen, welligen Polarschleier aufgrund von Unterschieden in der Partikelgröße, Zusammensetzung oder Höhe etwas weniger Licht zu absorbieren.

Die zur Erstellung dieses beeindruckenden Ultraviolettbilds verwendeten Daten stammen aus einem Hubble-Vorschlag, der darauf abzielte, Jupiters schwer fassbares Supersturmsystem zu untersuchen. Die an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler planen, diese Daten zu nutzen, um die 3D-Wolkenstrukturen in der Jupiteratmosphäre zu kartieren, mit besonderem Schwerpunkt auf tiefen Wasserwolken.

Hubbles Erforschung der äußeren Planeten hat eine reiche Geschichte, die von der Beobachtung des einflussreichen Kometen Shoemaker-Levy 9 bis zur Untersuchung der turbulenten Stürme des Jupiter reicht. Mit seiner jahrzehntelangen Karriere und seinem einzigartigen Aussichtspunkt bietet das Teleskop Astronomen unschätzbare Einblicke in die Entwicklung dieses dynamischen Planeten.

Die Ultraviolett-Beobachtungsmöglichkeiten des Hubble-Weltraumteleskops ermöglichen es Wissenschaftlern, in die Geheimnisse der kurzen, energiereichen Wellenlängen des Lichts einzutauchen, die außerhalb des menschlichen Sehbereichs liegen. Ultraviolettes Licht enthüllt faszinierende kosmische Phänomene, darunter Emissionen der jüngsten und heißesten Sterne, die in nahegelegenen Galaxien eingebettet sind, Informationen über die Zusammensetzung, Dichte und Temperaturen interstellarer Materie sowie Details über die Entwicklung von Galaxien.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei diesem Bild um eine Falschfarbendarstellung handelt, da das menschliche Auge kein ultraviolettes Licht wahrnehmen kann. Um aussagekräftige Bilder zu erzeugen, wurden dem Bild Farben aus dem sichtbaren Lichtspektrum zugewiesen, wobei jede Farbe einem anderen verwendeten Ultraviolettfilter entspricht. In diesem Fall lauten die zugewiesenen Farben für jeden Filter wie folgt: Blau: F225W, Grün: F275W und Rot: F343N.

