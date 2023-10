Die wunderschöne Spiralgalaxie NGC 4654: Ein atemberaubender Einblick in kosmische Phänomene

By

Das Hubble-Weltraumteleskop setzt seine Mission fort, die Weiten des Universums zu erforschen und uns mit unglaublichen Bildern zu begeistern. Im Rahmen dieser laufenden Bemühungen veröffentlicht Hubble bis zum 7. Oktober jeden Tag ein neues Bild einer Galaxie. Die neueste atemberaubende Entdeckung ist NGC 4654, eine mittlere Spiralgalaxie im Sternbild Jungfrau.

NGC 4654 ist eine faszinierende Galaxie, etwa 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Es zeichnet sich durch sein leuchtendes Zentrum und die wirbelnden Sternenarme aus. Was diese Galaxie so einzigartig macht, ist ihre Einstufung als „mittlere“ Spiralgalaxie, die Eigenschaften sowohl von Spiralgalaxien ohne Balken als auch von Balkenspiralen vereint.

NGC 4654 liegt knapp nördlich des Himmelsäquators und ist sowohl von der nördlichen als auch von den meisten Teilen der südlichen Hemisphäre aus sichtbar. Viele Galaxien im Virgo-Cluster, darunter auch NGC 4654, weisen eine asymmetrische Verteilung von Sternen und neutralem Wasserstoffgas auf. Wissenschaftler führen diese Asymmetrie auf einen Prozess zurück, der als „Staudruck-Stripping“ bezeichnet wird.

Ram Pressure Stripping tritt auf, wenn sich eine Galaxie wie NGC 4654 durch ein überhitztes Plasma bewegt, das als „Intracluster-Medium“ bekannt ist und hauptsächlich aus Wasserstoff besteht. Die Anziehungskraft des Virgo-Galaxienhaufens übt Druck auf NGC 4654 aus und entzieht ihm sein Gas. Dieser Prozess bildet einen langen, dünnen Schweif aus Wasserstoffgas auf der südöstlichen Seite der Galaxie, der der Wirkung des Windes auf einen Radfahrer ähnelt.

Interessanterweise behält NGC 4654 trotz der Staudruckentfernung die Sternentstehungsraten bei, die denen anderer Galaxien ihrer Größe entsprechen. Dieses ungewöhnliche Phänomen wird auf eine Interaktion mit ihrer Begleitgalaxie NGC 4639 vor etwa 500 Millionen Jahren zurückgeführt. Durch die Anziehungskraft von NGC 4639 wurde das Gas von NGC 4654 an seinem Rand entfernt, was zu einer asymmetrischen Verteilung der Sterne führte und die Sternentstehung in dieser Region einschränkte.

Die Untersuchung von Galaxien wie NGC 4654 liefert Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Beziehung zwischen jungen Sternen und dem kalten Gas, aus dem sie entstehen. Das vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA mit sichtbarem, ultraviolettem und infrarotem Licht aufgenommene Bild bietet einen atemberaubenden Einblick in diese kosmischen Phänomene.

