Das Geheimnis des leuchtenden schnellen blauen optischen Transienten

Das Hubble-Weltraumteleskop hat kürzlich ein seltenes und verwirrendes Ereignis im Universum beobachtet. Ein leuchtend schneller blauer optischer Transient (LFBOT), bekannt als The Finch, erschien an einem Ort, der alle Erwartungen übertraf – er ereignete sich außerhalb einer Galaxie. Diese Entdeckung gibt Astronomen Rätsel auf, da man bisher davon ausging, dass diese Ereignisse ihren Ursprung im Inneren von Galaxien haben, in denen sich Sterne bilden.

Der Fink wurde vom Hubble-Teleskop verfolgt und enthüllte seinen Ursprungspunkt zwischen zwei Galaxien. Sie war etwa 50,000 Lichtjahre von einer größeren Spiralgalaxie und etwa 15,000 Lichtjahre von einer kleineren Galaxie entfernt. Die Tatsache, dass es weit entfernt von jeglichen Sternentstehungsregionen stattfand, hat das Geheimnis, das diese Ereignisse umgibt, nur noch vertieft.

Leuchtende schnelle blaue optische Transienten sind extrem helle Lichtblitze, die sich schnell entwickeln, ihre maximale Helligkeit erreichen und innerhalb weniger Tage verblassen. Sie wurden seit ihrer Entdeckung im Jahr 2018 nur wenige Male beobachtet, und alle bisherigen Vorkommnisse fanden in Galaxien statt, in denen Sterne geboren werden.

Mit bodengestützten Observatorien wie dem Gemini South-Observatorium konnten Astronomen feststellen, dass der Finch eine Temperatur von etwa 20,000 Grad Celsius (36,000 Grad Fahrenheit) hatte, was seine intensive Energiefreisetzung verdeutlichte.

Die ungewöhnliche Natur von The Finch hat Wissenschaftler dazu veranlasst, ihr Verständnis von LFBOTs zu überdenken. Bisher ging man davon aus, dass LFBOTs durch eine seltene Art von Supernova verursacht wurden, die mit sehr großen und kurzlebigen Sternen in der Nähe von Sternentstehungsgebieten verbunden ist. The Finch stellt diese Annahme jedoch in Frage und legt nahe, dass die wahre Ursache von LFBOTs eine ganz andere sein könnte.

Spekulationen über die Ursache von LFBOTs beinhalten, dass Sterne von Schwarzen Löchern auseinandergerissen werden oder dass sich schnell bewegende Sterne explodieren, wenn sie zwischen Galaxien vorbeiziehen. Aufgrund der Seltenheit dieser Ereignisse ist es jedoch schwierig, in diesem Forschungsstadium endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Entdeckung des Finch hat mehr Fragen als Antworten aufgeworfen und die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen unterstrichen. Ashley Chromes, leitende Forscherin der Studie, hat die Notwendigkeit weiterer Arbeiten zum Ausdruck gebracht, um die wahre Erklärung für diese mysteriösen Ereignisse zu ermitteln.

Quelle: NASA, ESA, NSFs NOIRLab, M. Garlick, M. Zamani