Neues Bild von Hubble enthüllt Sternentstehung in NGC 1087

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat ein atemberaubendes Bild der Spiralgalaxie NGC 1087 aufgenommen, die sich 80 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Walfisch befindet. Diese Balkenspiralgalaxie weist staubige Spiralarme und einen relativ kleinen Kern auf. Die Staubbahnen der Galaxie helfen dabei, ihre Spiralstruktur zu definieren, während ihr Sternbalken in der Mitte kürzer ist als der anderer Balkengalaxien.

Was NGC 1087 für Wissenschaftler besonders interessant macht, sind seine Anzeichen für die Entstehung neuer Sterne. Typischerweise erlebt eine Balkengalaxie einen Ausbruch der Sternentstehung, gefolgt von einem langsamen Zerfall, da die Schwerkraft des Zentrums große Mengen an Gas anzieht. Allerdings zeigt NGC 1087 eine fortlaufende Sternentstehung, was ihn zu einem einzigartigen Untersuchungsobjekt macht.

Die Entdeckung von NGC 1087 ist dem britischen Astronomen William Herschel zu verdanken, der sie erstmals im Jahr 1785 beobachtete. Diese Galaxie liegt knapp südlich des Himmelsäquators und ist daher von beiden Hemisphären aus sichtbar. Im Jahr 1995 entdeckten Astronomen eine Supernova vom Typ II in NGC 1087. Diese Art von Supernova entsteht, wenn ein massereicher Stern seinen gesamten Kernbrennstoff verbrennt und kollabiert, was zu einer Explosion führt. Dies ist nach wie vor die einzige Supernova, die jemals in NGC 1087 aufgezeichnet wurde.

Das neue Bild von Hubble kombiniert ultraviolettes, sichtbares und nahinfrarotes Licht, um verschiedene Aspekte der Galaxie zu offenbaren. Dunkelrote Streifen stellen kaltes molekulares Gas dar, das als Rohstoff für die Sternentstehung dient. Hellrosa Regionen weisen auf Bereiche hin, in denen sich aktiv neue Sterne bilden, die durch ionisierten Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel gekennzeichnet sind. Die blaueren Bereiche enthalten heiße, junge Sterne, die sich früher im Leben von NGC 1087 gebildet haben.

Hubbles Beobachtungen von NGC 1087 sollen Aufschluss über die Beziehung zwischen jungen Sternen und kaltem Gas geben. Wissenschaftler sind besonders daran interessiert zu verstehen, was mit Gasregionen passiert, nachdem sich in ihnen Sterne gebildet haben.

Dieses bemerkenswerte Bild zeigt die Schönheit und Komplexität von NGC 1087 und liefert gleichzeitig wertvolle Einblicke in Sternentstehungsprozesse in Galaxien.

