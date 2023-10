Hubble-Teleskop nimmt beeindruckendes Bild von NGC 6951 auf: einer mittleren Spiralgalaxie

Ein atemberaubendes neues Bild, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA, zeigt die Schönheit von NGC 6951, einer mittleren Spiralgalaxie, die 78 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Kepheus liegt. Das Bild zeigt leuchtend blaue Spiralarme, die um das weiße Zentrum der Galaxie wirbeln.

NGC 6951 hat Astronomen aufgrund seiner einzigartigen Sterngeschichte fasziniert. Vor etwa 800 Millionen Jahren erlebte die Galaxie eine Periode intensiver Sternentstehung. Nach einer Pause von 300 Millionen Jahren wurde die Sternentstehung wieder aufgenommen. Das Durchschnittsalter der Sternhaufen in NGC 6951 wird auf 200 bis 300 Millionen Jahre geschätzt, einige Sternhaufen sind jedoch eine Milliarde Jahre alt. Diese Sternhaufen erscheinen als leuchtend blaue Nadelstiche inmitten turbulenter Gasregionen, dargestellt in Dunkelrot.

NGC 6951 wird als Seyfert-Galaxie vom Typ II klassifiziert, die durch die Emission großer Mengen Infrarotstrahlung und das Vorhandensein sich langsam bewegender gasförmiger Materie in der Nähe ihres Zentrums gekennzeichnet ist. Einige Wissenschaftler klassifizieren sie auch als LINER-Galaxie (Low Ionization Nuclear Emission Line Region), die schwach ionisierte oder neutrale Atome emittiert. NGC 75,000 erstreckt sich über etwa 6951 Lichtjahre und ist aufgrund seiner Nähe zum nördlichen Himmelspol von der Nordhalbkugel aus sichtbar.

Das Zentrum von NGC 6951 beherbergt ein supermassereiches Schwarzes Loch, das von einem etwa 3,700 Lichtjahre umfassenden Ring aus Sternen, Gas und Staub umgeben ist. Diese als „Zirkumnuklearer Ring“ bekannte Struktur bildet seit etwa 1 bis 1.5 Milliarden Jahren Sterne. Wissenschaftler vermuten, dass interstellares Gas durch den dichten Balken der Galaxie strömt, um den zirkumnuklearen Ring zu erreichen und dort Treibstoff für die laufende Sternentstehung bereitzustellen. Ungefähr 40 % der Masse im Ring besteht aus relativ neuen Sternen, die weniger als 100 Millionen Jahre alt sind. Spiralförmige Staubbahnen verbinden das Zentrum der Galaxie mit ihren äußeren Regionen und liefern zusätzliches Material für die zukünftige Sternentstehung.

NGC 6951 war Zeuge mehrerer explosiver Ereignisse in Form von Supernovae. Astronomen haben in den letzten 25 Jahren bis zu sechs Supernovae in der Galaxie registriert. Diese Sternexplosionen liefern wertvolle Einblicke in die Vorläufersterne, einschließlich deren Alter, Leuchtkraft und Position.

Das Bild von NGC 6951 wurde anhand von Daten erstellt, die von Hubbles Wide Field Camera 3 und Advanced Camera for Surveys sowohl im sichtbaren als auch im Infrarotlicht gesammelt wurden.

