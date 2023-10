Fesselndes Bild von NGC 6951, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop

By

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat uns ein atemberaubendes Bild von NGC 6951 geliefert, einer Galaxie im Sternbild Kepheus. Diese Galaxie ist für ihre reiche Sternentstehungsgeschichte, ihre unterschiedlichen Klassifizierungen und ihre zahlreichen Supernova-Ereignisse bekannt, was sie zu einer wertvollen Erkenntnisquelle für Astronomen macht.

Das Bild zeigt Spiralarme in leuchtenden Blautönen, die um das strahlend weiße Zentrum der Galaxie wirbeln. NGC 6951 ist eine mittlere Spiralgalaxie, die 78 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Kepheus liegt.

Diese faszinierende Galaxie, die erstmals im späten 19. Jahrhundert vom französischen Astronomen Jerome Coggia und dem amerikanischen Astronomen Lewis Swift entdeckt wurde, hat Wissenschaftler mit ihrer Sternentwicklung fasziniert. Vor etwa 800 Millionen Jahren erlebte NGC 6951 seinen Höhepunkt in der Sternentstehungsphase, gefolgt von einer Phase relativer Ruhe für etwa 300 Millionen Jahre. Anschließend wurden jedoch wieder neue Sterne erzeugt. Das Durchschnittsalter der Sternhaufen in NGC 6951 liegt zwischen 200 und 300 Millionen Jahren, wobei einige Sternhaufen schätzungsweise bis zu einer Milliarde Jahre alt sind. Turbulente Gasregionen, dargestellt in Dunkelrot, umhüllen die leuchtend blauen Nadelstiche, die Sternhaufen darstellen.

Astronomen klassifizieren NGC 6951 als Seyfert-Galaxie vom Typ II, die durch die Emission erheblicher Mengen an Infrarotstrahlung und das Vorhandensein langsamer gasförmiger Materie in der Nähe ihres Zentrums gekennzeichnet ist. Einige Forscher kategorisieren sie jedoch auch als LINER-Galaxie (Low Ionization Nuclear Emission Line Region). LINER-Galaxien ähneln Seyfert-Galaxien vom Typ II, besitzen jedoch einen kühleren Kern, der schwach ionisierte oder neutrale Atome wie Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel emittiert. NGC 6951 erstreckt sich über etwa 75,000 Lichtjahre und ist aufgrund seiner Nähe zum nördlichen Himmelspol von der Nordhalbkugel aus sichtbar.

Im Herzen von NGC 6951 befindet sich ein supermassereiches Schwarzes Loch, das von einem etwa 3,700 Lichtjahre umfassenden Ring aus Sternen, Gas und Staub umgeben ist. Dieser zirkumnukleare Ring ist zwischen 1 und 1.5 Milliarden Jahre alt und hat die meiste Zeit seines Bestehens aktiv Sterne erzeugt. Wissenschaftler nehmen an, dass interstellares Gas durch den dichten Sternenstreifen der Galaxie in Richtung des zirkumnuklearen Rings fließt und als Treibstoff für die zukünftige Sternentstehung dient. Ungefähr 40 % der Masse des Rings stammen von relativ jungen Sternen, die weniger als 100 Millionen Jahre alt sind. Staubbahnen in Form von Spiralmustern, dargestellt durch dunkelorangefarbene Regionen, verbinden das Zentrum der Galaxie mit ihren äußeren Regionen und liefern zusätzliches Material für eine mögliche Sternentstehung.

NGC 6951 war Zeuge mehrerer spektakulärer Sternexplosionen, die als Supernovae bekannt sind. Astronomen haben in den letzten 25 Jahren bis zu sechs Supernovae in dieser Galaxie dokumentiert. Wissenschaftler untersuchen weiterhin NGC 6951, um ein tieferes Verständnis der Umgebungen zu erlangen, die zu Supernovae führen. Die Analyse der Emissionen dieser explosiven Ereignisse liefert wertvolle Informationen über die Vorläufersterne, einschließlich deren Alter, Leuchtkraft und Position innerhalb der Galaxie.

Das Bild von NGC 6951 wurde mithilfe von Daten von Hubbles Wide Field Camera 3 (WFC3) und Advanced Camera for Surveys (ACS) unter Verwendung von sichtbarem und infrarotem Licht aufgenommen.

Quellen:

– Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA

- NASA