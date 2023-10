Das Hubble-Weltraumteleskop fängt spektakuläres Bild der massereichen Sternentstehung ein

By

Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein atemberaubendes Bild einer Region namens G35.2-0.7N aufgenommen, die durch ihre massereiche Sternentstehung gekennzeichnet ist. Dieses Gebiet liegt etwa 7200 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Aquila und beherbergt mindestens einen Stern vom Typ B. Diese Sterne sind so massereich, dass sie ihr Leben schließlich in zerstörerischen Supernovae beenden werden. Doch schon in ihrer Entstehungsphase haben diese Sterne einen erheblichen Einfluss auf ihre Umgebung.

Das mit Hubbles Wide Field Camera 3 aufgenommene Bild zeigt einen mächtigen protostellaren Jet, der vom Stern vom Typ B abgefeuert wird. Dieser Strahl ist für die im Bild sichtbare Strahlungsdarstellung verantwortlich. Die zur Erstellung dieses Bildes verwendeten Daten wurden hauptsächlich für spezifische Forschungszwecke gesammelt, einschließlich der Messung der Ionisation in den Jets, die vom vergrabenen Protostern in G35.2-0.7N emittiert werden.

Protostellare Jets sind massive, kollimierte Materiestrahlen, die von Protosternen ausgestoßen werden. Diese Strahlen erstrecken sich in relativ geraden Linien und erzeugen ein spektakuläres visuelles Schauspiel. Auf dem Bild erscheint ein Großteil des Nebels dunkel, da das Licht durch dichte Staubwolken blockiert wird. Die zentrale Region zeigt jedoch den Stern und den Materialstrahl, den er aussendet. Der leuchtend orangefarbene Streifen stellt einen Hohlraum im Staub dar, der durch die Stärke des Strahls entstanden ist.

Dieses atemberaubende Bild zeigt die atemberaubende Schönheit und Komplexität der Sternentstehung mit hoher Masse. Es liefert wertvolle Einblicke in die Prozesse und Mechanismen, die an der Entstehung dieser massereichen Sterne beteiligt sind. Das Hubble-Weltraumteleskop trägt weiterhin zu unserem Verständnis des Universums und der unglaublichen Phänomene bei, die darin auftreten.

Definitionen:

– Hubble-Weltraumteleskop: Ein 1990 von der NASA gestartetes Weltraumteleskop, benannt nach dem Astronomen Edwin Hubble. Es ist eines der größten und vielseitigsten Teleskope zur Beobachtung des Universums.

– Stern vom Typ B: Der zweitmassereichste Sterntyp, der sein Leben schließlich in einer Supernova-Explosion beenden wird.

– Protostellarer Jet: Ein riesiger gebündelter Materiestrahl, der von einem Protostern während seiner Entstehung ausgestoßen wird.

