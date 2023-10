Astronauten führen einen Weltraumspaziergang durch, um Proben für die wissenschaftliche Forschung zu sammeln

Astronauten der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) werden am Donnerstag, 12. Oktober, einen Weltraumspaziergang durchführen, um Proben von der Außenseite der Internationalen Raumstation (ISS) für wissenschaftliche Forschungszwecke zu sammeln. Dieser einzigartige Weltraumspaziergang umfasst nicht nur Wartungsarbeiten, sondern auch die Sammlung von Proben, um das Vorhandensein von Mikroorganismen auf der Außenoberfläche der Station zu analysieren.

Während des Weltraumspaziergangs werden Loral O'Hara von der NASA und Andreas Mogensen von der ESA spezielle Werkzeuge und Tupfer verwenden, um Proben von verschiedenen Außenflächen der Station zu sammeln. Diese Abstriche werden dann getestet, um festzustellen, ob es Mikroorganismen wie Bakterien oder anderen Mikroben gelungen ist, in der rauen Umgebung des Weltraums zu überleben. Das Äußere der Station ist Vakuum, extremen Temperaturen und erhöhter Strahlung ausgesetzt.

Die Erforschung von Mikroorganismen, die unter solchen Bedingungen überleben können, ist für die Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Sicherheit der Raumstation von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus könnte die Untersuchung dieser widerstandsfähigen Mikroorganismen auch wertvolle Erkenntnisse über potenziell nützliche Mikroben liefern, die rauen Umgebungen standhalten können.

Der Weltraumspaziergang wird auch andere Wartungsarbeiten umfassen, darunter den Austausch einer hochauflösenden Kamera am Backbordträger der Station. Diese Arbeiten werden dazu beitragen, zukünftige Weltraumspaziergänge vorzubereiten und den reibungslosen Betrieb der Station sicherzustellen.

Der gesamte Weltraumspaziergang wird per Livestream im NASA-Fernsehen übertragen. Die Berichterstattung beginnt am 8. Oktober um 30:5 Uhr ET (30:12 Uhr PT). Der Start des Weltraumspaziergangs selbst ist für 10 Uhr ET (7 Uhr PT) geplant und wird voraussichtlich auch so sein dauert etwa sechs Stunden.

Diese aufregende Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Astronauten in Aktion zu erleben und mehr über die laufende wissenschaftliche Forschung an Bord der Internationalen Raumstation zu erfahren.

Quellen:

- NASA