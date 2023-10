Der orionidische Meteorschauer erhellt den Himmel

Der Orioniden-Meteorschauer, der am 2. Oktober begann und bis zum 7. November andauern wird, wird voraussichtlich am Samstag seinen Höhepunkt erreichen. Obwohl ungünstige Wetterbedingungen in Großbritannien die Sicht beeinträchtigen können, könnten Himmelsbeobachter in anderen Teilen der Welt Zeuge dieses astronomischen Spektakels werden. Der Schauer entsteht durch Trümmer, die der Halleysche Komet, einer der bekanntesten Kometen der Geschichte, zurückgelassen hat. Während der Komet die Sonne umkreist, lösen sich kleine Fragmente und bilden eine Spur aus Staub und Eis. Wenn diese Überreste mit einer hohen Geschwindigkeit von 41 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre gelangen, verglühen sie aufgrund der Reibung und erzeugen Lichtstreifen.

Dieser Meteoritenschauer nimmt einen bedeutenden Platz im jährlichen Kalender der Himmelsereignisse ein. Dr. Minjae Kim, ein Physiker von der University of Warwick, beschreibt es als eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die die Chance verpasst haben, Zeuge des Halleyschen Kometen zu werden. Während der Komet selbst nur alle 75–76 Jahre an der Erde vorbeizieht, kommt es jedes Jahr zum Orioniden-Meteorschauer, der denjenigen, die das Erscheinen des Kometen möglicherweise verpasst haben, eine gewisse Entschädigung bietet. Meteorschauer sind nach dem Sternbild benannt, aus dem sie zu stammen scheinen, und im Fall der Orioniden scheinen sie aus der Richtung des Orion zu kommen.

Um den Orioniden-Meteorschauer zu beobachten, ist die beste Zeit zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang am Samstag, dem 21. Oktober. Dieses Ereignis kann sowohl von der nördlichen als auch von der südlichen Hemisphäre aus beobachtet werden, bei klarem Himmel ist die Sicht jedoch besser. Es wird empfohlen, einen dunklen Standort im Freien mit minimaler Lichtverschmutzung zu finden. Die Meteore werden am gesamten Himmel sichtbar sein. Wenn Sie also einen weiten, offenen Raum wählen, können Sie die Himmelsdarstellung besser scannen. Da der Zeitpunkt, zu dem Meteore den Himmel überqueren, nicht vorhersehbar ist, könnte es sich um ein Wartespiel handeln. Das Mitbringen von Getränken und Snacks kann das Erlebnis bereichern.

Wenn Sie den Meteoritenschauer am Samstag nicht miterleben können, besteht immer noch die Möglichkeit, ihn bis etwa zum 28. Oktober in seiner maximalen Phase zu beobachten.

