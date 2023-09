Der letzte Supermond des Jahres 2023 erleuchtet den Nachthimmel

By

Der Nachthimmel wird diese Woche mit dem Anblick des vierten und letzten Supermondes des Jahres 2023 geschmückt sein. Ein Supermond entsteht, wenn ein Vollmond auf seiner Umlaufbahn den erdnächsten Punkt erreicht. Laut NASA wird dieser bevorstehende Supermond, bekannt als Corn Moon oder Harvest Moon, in der Nacht zum Donnerstag aufgehen und größer und heller erscheinen als ein normaler Vollmond.

Dieser besondere Supermond ist etwas ganz Besonderes, da er mit der Herbst-Tagundnachtgleiche zusammenfällt, die am 23. September stattfand. Die NASA schätzt, dass der Mond etwa 224,854 Meilen von der Erde entfernt sein wird, was ihn etwa 5 % größer und 13 % heller als den durchschnittlichen Vollmond macht 2023.

Wenn Sie den Supermoon dieser Woche verpassen, müssen Sie bis September 2024 warten, um den nächsten zu erleben. Dieses himmlische Ereignis ist jedoch nicht nur wegen seiner astronomischen Schönheit von Bedeutung. Es steht auch im Einklang mit dem Beginn des Mittherbstfestes, einem wichtigen Feiertag in China, und Chuseok, dem koreanischen Herbsterntefest.

Markieren Sie also Ihren Kalender und bereiten Sie sich darauf vor, den faszinierenden Anblick des letzten Supermonds im Jahr 2023 zu bestaunen. Es wird ein bezauberndes Erlebnis sein, den Mond in seiner ganzen Pracht zu erleben, wie er hell am herbstlichen Nachthimmel scheint.

