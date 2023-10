Die Orioniden: Ein spektakulärer Meteorschauer

By

Der Orioniden-Meteorschauer, einer der bekanntesten und zuverlässigsten Meteorschauer, ist ein unvergesslicher Anblick. Wenn Sie sich jemals über diese Sternschnuppen am Nachthimmel gewundert haben, ist es wichtig zu wissen, dass es sich dabei nicht um Sterne, sondern um Meteoroiden handelt, bei denen es sich um durch den Weltraum reisende Steine ​​handelt. Die Größe dieser Meteoroiden kann von kleinen Kieselsteinen und Sand bis hin zu größeren Objekten reichen.

Während sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, stößt sie gelegentlich zufällig auf diese Meteoroiden. Tatsächlich treffen täglich etwa 48 Tonnen Material aus dem Weltraum auf der Erde. Wenn diese Meteoroiden in die Erdatmosphäre eindringen, werden sie zu Meteoren. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 61 km/s verglühen die Orioniden in großer Höhe und erzeugen dabei helle Streifen am Himmel, die für kurze Zeit sichtbar sind.

Meteorschauer wie die Orioniden sind keine zufälligen Begegnungen mit Meteoroiden. Sie treten auf, wenn die Erde dichtere Regionen mit Weltraummüll durchquert, die von Kometen auf ihrem Weg um die Sonne zurückgelassen werden. Kometen bestehen aus lockerem Material, das durch gefrorene Gase zusammengehalten wird, und wenn die Erde auf diese Trümmer trifft, kommt es zu einem spektakulären Schauspiel von Meteoren, die durch den Himmel streifen.

Besonders die Orioniden sind von Interesse, da sie mit dem Halleyschen Kometen in Verbindung stehen. Der Halleysche Komet, der alle 75 Jahre eine Umlaufbahn durchläuft, hinterlässt eine Spur aus losen Trümmern, da sich sein Eis in Gas verwandelt, wenn er sich der Sonne nähert. Wenn die Erde diese Trümmer durchquert, erleben wir den Orioniden-Meteorschauer.

Um Meteorschauer wie die Orioniden zu genießen, ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Zeitpunkt und Ort auszuwählen. Meteorschauer sind nach Sternbildern benannt, die die Richtung angeben, aus der die Meteore in unsere Atmosphäre eindringen. Bei den Orioniden liegt der Strahler im Sternbild Orion, ganz oben links auf seiner Schulter. Die vielversprechendste Nachtzeit zur Beobachtung der Orioniden ist normalerweise die zweite Nachthälfte.

Die Orioniden beginnen Anfang Oktober und enden Anfang November, wobei der Höhepunkt am 21. und 22. Oktober 2023 erreicht wird. Während des Höhepunkts können Sie mit durchschnittlich 40 bis 70 Meteoren pro Stunde rechnen. Lichtverschmutzung kann die Sicht beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, einen Ort fernab von hellem Licht zu finden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass sich Ihre Augen 20 bis 30 Minuten lang an die Dunkelheit gewöhnen können, um selbst die schwächsten Meteore zu entdecken.

Das Beobachten von Meteoren ist eine wunderbare Aktivität, die es Ihnen ermöglicht, aus Ihrer hektischen Routine herauszukommen und sich mit dem Universum zu verbinden. Es erfordert Geduld sowie ein Gefühl der Ruhe und Aufmerksamkeit für die Umgebung. Schnappen Sie sich also ein warmes Getränk, suchen Sie sich einen bequemen Platz und genießen Sie das atemberaubende Schauspiel des Orioniden-Meteorschauers.

Definitionen:

– Meteoroid: Steine, die im Weltraum unterwegs sind.

– Meteor: Ein Meteoroid, der in die Erdatmosphäre eingedrungen ist und verglüht.

– Meteorschauer: Ein Himmelsereignis, bei dem mehrere Meteore beobachtet werden können, die von demselben Strahler stammen.

– Komet: Ein schmutziger Schneeball aus losem Material, das durch gefrorene Gase zusammengehalten wird.

– Strahlend: Der Punkt am Himmel, von dem die Meteore eines Meteoritenschauers zu stammen scheinen.

Quellen:

– „Die Orioniden: Freuen Sie sich diesen Monat auf eine Nacht voller Sternschnuppen“, Forbes

– „Space Rocks 101: Was sind Meteoroiden, Meteore und Meteoriten?“, NASA