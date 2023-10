Die Psyche-Mission der NASA soll einen Metall-Asteroiden erforschen und die Geheimnisse der Planetenentstehung entschlüsseln

Die NASA wird diese Woche die Psyche-Mission starten und sich auf die Reise begeben, um einen einzigartigen Asteroiden zu untersuchen, von dem angenommen wird, dass er hauptsächlich aus Metall besteht. Die Raumsonde wird den Asteroiden namens Psyche untersuchen, um Einblicke in die Entstehung von Planeten in unserem Sonnensystem zu gewinnen.

Der Start erfolgt mit einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Florida. Sobald die Raumsonde die Erdatmosphäre überschreitet, wird sie etwa 2.2 Milliarden Meilen zurücklegen, um den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu erreichen. Die voraussichtliche Ankunft in Psyche ist für 2029 geplant, nach einer Reise von fast sechs Jahren.

Sobald die Raumsonde ihr Ziel erreicht hat, wird sie im August 2029 ihre Hauptmission beginnen. Ausgestattet mit fortschrittlichen Instrumenten, darunter einer Kamera, einem Spektrometer und einem Magnetometer, wird Psyche den Metallasteroiden, der einen Durchmesser von etwa 170 Meilen hat, genau untersuchen. Psyche ist für Wissenschaftler von besonderem Interesse, da angenommen wird, dass sie der Kern eines Planetesimales ist, einem frühen Stadium der Planetenentstehung. Die Erkenntnisse dieser Mission könnten wertvolle Einblicke in die frühen Stadien der Entwicklung unseres Sonnensystems und die Prozesse bei der Entstehung von Gesteinsplaneten wie Erde und Mars liefern.

Die Raumsonde Psyche wird auf ihrer Reise von einer sekundären Nutzlast namens Deep Space Optical Communications (DSOC) begleitet. Ziel dieser Technologiedemonstration ist es, den Einsatz von Lasern zur Übertragung von Daten von außerhalb des Mondes zu testen und so die Kommunikationsbandbreite für zukünftige NASA-Missionen zu verbessern. DSOC wird Psyche begleiten und in den ersten zwei Jahren der Mission im Einsatz sein, um die Wirksamkeit dieses neuen Kommunikationssystems zu bewerten.

Um diesem aufregenden Startereignis beizuwohnen, wird die NASA die Veranstaltung live auf ihren Fernsehkanälen übertragen. Die Berichterstattung beginnt am Donnerstag, 9. Oktober, um 15:6 Uhr ET (15:12 Uhr PT), der Start ist für 10:16 Uhr ET (7:16 Uhr PT) geplant. Da am selben Tag ein Weltraumspaziergang stattfinden wird, wird die Berichterstattung über den Weltraumspaziergang auf dem öffentlichen NASA-TV-Kanal ausgestrahlt, während der Psyche-Start auf dem NASA-Fernsehmedienkanal gezeigt wird. Alternativ können Zuschauer die YouTube-Seite der NASA besuchen oder sich das eingebettete Video auf ihrer Website ansehen.

Diese bahnbrechende Mission verspricht, die Geheimnisse der Planetenentstehung zu lüften und wertvolle Einblicke in die Ursprünge unseres Sonnensystems zu liefern. Die Spannung steigt, während die NASA den Start der Raumsonde Psyche auf ihre ehrgeizige Reise zur Erforschung des rätselhaften Metallasteroiden Psyche vorbereitet.

