NASA enthüllt während der OSIRIS-REx-Mission Probe vom Bennu-Asteroiden

Die NASA wird die während der OSIRIS-REx-Mission vom Asteroiden Bennu gesammelte Probe enthüllen. Die Raumfahrtbehörde wird die Veranstaltung am Mittwoch live streamen. Die OSIRIS-REx-Mission war die erste Probenentnahme der NASA von einem entfernten Asteroiden. Die komplexe Operation umfasste die Landung eines Raumschiffs auf dem Felsen, das Aufnehmen und Lagern von Material davon und den Rücktransport zur Erde.

Die im September 2016 gestartete Mission konnte die Probe vier Jahre später erfolgreich sammeln. Die Raumsonde warf die Probe in einer Kapsel ab, die wie geplant in der Wüste von Utah landete. Nachdem die Kapsel in einem Reinraum in der Nähe des Landeplatzes aufbewahrt wurde, wurde sie zum Johnson Space Center in Houston transportiert, wo sie geöffnet wird. Damit können jahrelange wissenschaftliche Studien beginnen, die wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems und die Ursprünge des Lebens auf der Erde liefern.

Bill Nelson, der Chef der NASA, beschrieb die Mission als „etwas Außergewöhnliches bringen: die größte Asteroidenprobe, die jemals auf der Erde empfangen wurde“. Er erklärte weiter, dass die Probe Wissenschaftlern dabei helfen werde, die Entstehung von Planeten zu untersuchen, unser Verständnis von Asteroiden zu vertiefen, die möglicherweise auf die Erde einschlagen könnten, und Einblicke in den Ursprung und die Entstehung unseres Sonnensystems zu liefern.

Wissenschaftler führen derzeit eine erste Analyse des Bennu-Materials durch. Um ein besseres Verständnis der Probe zu erlangen, werden analytische Instrumente wie ein Rasterelektronenmikroskop (REM), Infrarotmessungen und Röntgenbeugung (XRD) eingesetzt. Diese Tests werden ein grundlegendes Verständnis des Bennu-Materials vermitteln und den Weg für weitere detaillierte Untersuchungen ebnen.

Die Probe des Bennu-Asteroiden wird während einer Sonderveranstaltung am Mittwoch, dem 11. Oktober, um 11 Uhr ET enthüllt. Die Veranstaltung kann über den oben auf der NASA-Website eingebetteten Videoplayer oder auf NASA TV verfolgt werden. Lassen Sie sich diesen aufregenden Meilenstein der Weltraumforschung nicht entgehen.

