Neuentdeckter Komet Nishimura soll selten erscheinen

Der erst im August entdeckte Komet Nishimura zieht derzeit zum ersten Mal seit über 400 Jahren an der Erde vorbei. Dieses seltene Himmelsereignis wird in den nächsten Tagen für Sterngucker auf der Nordhalbkugel sichtbar sein, wenn es am 12. September an unserem Planeten vorbeizieht.

Mit einem Durchmesser von etwa einem Kilometer kommt der Komet bis auf 125 Millionen Kilometer an die Erde heran und kann mit bloßem Auge gesehen werden. Für eine bessere Sicht wird jedoch aufgrund seiner Lichtschwäche die Verwendung eines Fernglases oder eines Teleskops empfohlen. Je näher der Komet der Sonne kommt, desto heller wird er und erreicht am 17. September seinen nächstgelegenen Punkt zu unserem Stern, bevor er das Sonnensystem wieder verlässt.

Um Nishimura von der Nordhalbkugel aus zu entdecken, sollten Beobachter etwa 1.5 Stunden vor Sonnenaufgang auf den nordöstlichen Horizont blicken. Es wird erwartet, dass der Komet zwischen den Sternbildern Krebs und Löwe aufsteigt und der Venus nahe kommt. Laut dem italienischen Astronomen Gianluca Masi stellt diese Woche die letzte mögliche Chance dar, den Kometen von der Nordhalbkugel aus zu sehen, bevor er vom grellen Sonnenlicht verdeckt wird.

Nach seiner Reise an der Sonne sollte Nishimura dann am Ende des Monats auf der Südhalbkugel sichtbar sein und tief in der Abenddämmerung erscheinen. Der Komet wurde vom Amateurastronomen Hideo Nishimura entdeckt und trägt seinen Namen. Dies ist der erste Besuch von Nishimura seit etwa 430 Jahren, kurz vor der Erfindung des Teleskops durch Galileo.

