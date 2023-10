Machen Sie sich dieses Wochenende bereit für den Draconiden-Meteorschauer

By

Der Draconiden-Meteorschauer wird voraussichtlich am 8. Oktober seinen Höhepunkt erreichen, was ihn zu einer perfekten Wochenendaktivität für Sterngucker macht. Im Gegensatz zu vielen anderen Meteorschauern sind die Draconiden kurz nach Einbruch der Dunkelheit und in den Abendstunden sichtbar, sodass Sie nicht lange aufbleiben müssen. Dieser Schauer ist jedoch eher spärlich, da nur etwa 10 Meteore pro Stunde über den Himmel streifen.

Der Draconiden-Meteorschauer entsteht durch Trümmer des Kometen 21P/Giacobini-Zinner. Seinen Namen verdankt es dem Sternbild Drache, da die Meteore aus dieser Richtung zu kommen scheinen. Diese Meteore bewegen sich langsamer als die in anderen Schauern und sind daher ein oder zwei Sekunden lang sichtbar. Da der Mond außerdem nur zu 23 % beleuchtet ist, sind die schwachen Meteore bei Einbruch der Nacht leichter zu erkennen.

Während es sich bei den Draconiden normalerweise um einen milden Schauer handelt, gab es auch Fälle, in denen er sich in einen Meteoritensturm mit Tausenden Meteoriten pro Stunde verwandelte. Zuletzt geschah dies im Jahr 2018, und der nächste mögliche Ausbruch wird erst im Jahr 2025 stattfinden. Um den Meteoritenschauer einzufangen, benötigen Sie lediglich einen Liegestuhl oder einen bequemen Liegeplatz und einen weiten Blick in den Himmel. Für eine bessere Sicht ist die Vermeidung von Lichtverschmutzung ideal.

Wenn die Draconiden Ihre Erwartungen nicht erfüllen oder Ihnen schlechtes Wetter die Sicht versperrt, können Sie sich dieses Jahr auf mehrere andere Meteorschauer freuen. Die Orioniden, Südtauriden, Nördlichen Tauriden, Leoniden, Geminiden und Ursiden haben alle zwischen Oktober und Dezember ihren Höhepunkt. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere bemerkenswerte Himmelsereignisse, wie die ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober und die partielle Mondfinsternis am 28. Oktober. Schnappen Sie sich unbedingt Ihre Kamera für ein paar Zeitraffervideos oder Langzeitbelichtungsaufnahmen.

Machen Sie sich also bereit für ein atemberaubendes Meteoritenschauspiel an diesem Wochenende und vergessen Sie nicht, für das beste Erlebnis einen dunklen Ort abseits der Lichter der Stadt zu finden.

Definitionen:

– Meteorschauer: Ein himmlisches Ereignis, das auftritt, wenn die Erde durch von Kometen und Asteroiden hinterlassene Trümmerspuren strömt, wodurch Gesteins- und Eisstücke in die Erdatmosphäre gelangen und verglühen, wodurch sichtbare Lichtstreifen entstehen.

– Meteorsturm: Ein ungewöhnliches Ereignis während eines Meteoritenschauers, bei dem außergewöhnlich viele Meteore pro Stunde sichtbar sind.

