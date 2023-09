Ein seltenes kosmisches Geschenk: Komet Nishimura besucht die Erde

By

Ein neu entdeckter Komet namens C/2023 P1 oder „Nishimura“ bahnt sich diese Woche seinen Weg an der Erde vorbei und markiert seinen ersten Besuch seit über 400 Jahren. Der grüne Komet ist bereits vor der Morgendämmerung am Himmel sichtbar und wird über das Wochenende noch heller. Das Beste daran ist, dass es ohne Teleskop oder Fernglas gesehen werden kann.

Um einen Blick auf den Kometen Nishimura auf der Nordhalbkugel zu erhaschen, müssen Beobachter entweder früh aufstehen oder lange aufbleiben. Am 10. September geht er jeden weiteren Morgen um 5 Uhr morgens auf und erscheint näher am Sonnenaufgang. Die ideale Nacht, um Nishimura aus nächster Nähe zu sehen, ist der 12. September, wenn es nur 78 Millionen Meilen von der Erde entfernt sein wird.

Um den Kometen zu lokalisieren, suchen Sie vor Sonnenaufgang nach der Sichelform des Sternbildes Löwe der Löwe über dem Ost-Nordost-Horizont. Nishimura wird in der Nähe des Planeten Venus sichtbar sein. Im Laufe der Tage wird das Sichtfenster kürzer und der Komet wird tiefer am Horizont stehen, bis er am 17. September vom grellen Sonnenlicht verdeckt wird.

Dieses seltene Ereignis ist eine einmalige Gelegenheit. Wenn Sie den Kometen Nishimura dieses Mal verpassen, müssen Sie bis 2435 auf seine Rückkehr warten, vorausgesetzt, er wird bis dahin nicht durch die Anziehungskraft der Sonne zerstört.

Was die Sichtbarkeit betrifft, sollte Nishimura bei klarem und dunklem Himmel mit bloßem Auge sichtbar sein. Unter optimalen Bedingungen ist es jedoch möglicherweise kaum sichtbar. Die Verwendung eines Fernglases, eines Teleskops oder einer Kamera für die Astronomie wird wahrscheinlich bessere Ergebnisse liefern. Mit der richtigen Ausrüstung können Sie möglicherweise den grünen Dunst des Kometen sehen oder seinen langen Schweif auf einem Langzeitbelichtungsfoto festhalten.

Der Komet wurde von Hideo Nishimura entdeckt, einem Amateurastronomen, der sein erstes Bild am 11. August 2023 aufnahm. Mit einer Consumer-Digitalkamera mit einer Belichtungszeit von 30 Sekunden entdeckte Nishimura das Himmelsobjekt. Es bleibt ungewiss, ob die Erde, die Nishimuras Spur passiert, für den jährlich im Dezember sichtbaren Sigma-Hydrid-Meteorschauer verantwortlich ist.

Quellen:

– [Quelle 1]

– [Quelle 2]

Quelle: Lifehacker