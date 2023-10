Himmelsfreuden am frühen Morgen: Venus und Halbmond in Konjunktion

By

Am Dienstagmorgen, dem 10. Oktober, haben Himmelsbeobachter die Gelegenheit, einen atemberaubenden Himmelsblick am Osthimmel zu erleben. Ungefähr drei Stunden vor Sonnenaufgang werden der Planet Venus und eine 17 % beleuchtete Mondsichel nur noch 5 Grad voneinander entfernt sein, sodass sie mit bloßem Auge gut sichtbar sind. Da der Mond etwa eine halbe Stunde vor Venus aufgeht, haben die Zuschauer die Möglichkeit, die beiden Himmelskörper nebeneinander zu beobachten.

Zusätzlich zu dieser faszinierenden Konjunktion können die Zuschauer auch einige helle Sterne rund um die Mondsichel und die Venus entdecken. Der Mond befindet sich vor dem Sternbild Löwe, dem Löwen, und befindet sich zwischen zwei der hellsten Sterne des Löwen: Algieba und Regulus. Regulus, auch bekannt als das Herz des Löwen, ist der 21. hellste Stern am Himmel und befindet sich etwa 79 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt. Es ist ein Teil von Leos Sichel, der als rückwärts gerichtetes Fragezeichen erscheint.

Innerhalb der Sichel befinden sich insgesamt sechs Sterne, wobei sich Regulus unten befindet. Auf der anderen Seite der Mondsichel können Zuschauer Algieba beobachten, das etwa 130 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt ist. Algieba gilt als einer der klarsten Doppelsterne am Nachthimmel und kann bei Beobachtung durch ein gutes kleines Teleskop in zwei goldene Sterne gespalten werden.

Während sich die Mondsichel auf ihrer Umlaufbahn allmählich von der Venus und den hellen Sternen entfernt, wird es noch weitere atemberaubende Anblicke zu bestaunen geben. An den Vormittagen des Mittwochs, dem 11. Oktober, und des Donnerstags, dem 12. Oktober, wird der Mond mit nur 10 % bzw. 5 % Beleuchtung noch schlanker erscheinen. Diese Sichtungen erfolgen, wenn sich der Mond seiner Neumondphase nähert, und gipfeln in einer Sonnenfinsternis, die am Samstag, dem 14. Oktober, auf dem gesamten amerikanischen Kontinent sichtbar ist.

Quellen:

