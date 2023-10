Erforschung tierischer Gehirne: MRT und die Erstellung von Gehirnatlanten

Wissenschaftler nutzen die Magnetresonanztomographie (MRT), um die Gehirne von Tieren zu untersuchen und Gehirnatlanten verschiedener Arten zu erstellen. Diese Atlanten, die derzeit die Gehirne gesunder Tiere und Leichen kartieren, zielen darauf ab, Scanprotokolle zu erstellen und ein grundlegendes Verständnis der Gehirnstruktur zu vermitteln. Das ultimative Ziel besteht darin, diese Atlanten für Forschungszwecke zu nutzen und bei der Diagnose und Behandlung verschiedener Krankheiten und Beschwerden zu helfen.

Bisher wurden Gehirnatlanten für Tierarten wie Haushunde, Katzen, Pferde und Schafe erstellt. Durch diese Atlanten haben Forscher gelernt, dass es ein heikler Prozess ist, ein Tier zum Scannen sicher zu betäuben und es gleichzeitig ausreichend ruhig zu halten. Die Scans haben auch Bereiche mit funktioneller Aktivierung identifiziert, beispielsweise die Teile des Gehirns, die aufleuchten, wenn ein Schwanz wedelt oder ein Schlag empfangen wird.

Die weitere Analyse der Gehirnatlanten umfasst die Untersuchung von Pathologien und Ruhezuständen. In einer einzigartigen Anstrengung haben Forscher der University of Illinois das Gehirn eines Bartagamen, einem in den USA beliebten Haustierreptil, kartiert. Diese Abkehr von der Untersuchung von Hunden, Katzen und Pferden im Bereich der Tiergehirnkartierung lieferte wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Gleichgewicht, Bewegung und Sehvermögen bei dieser Art.

Andere Reptilien, wie der Tokay-Gecko, die Grüne Anolis, die Strumpfbandnatter und der Gelbe Drache, verfügen ebenfalls über eigene MRT-basierte Gehirnatlanten. Allerdings wurden einige dieser Atlanten aufgrund der Risiken einer Anästhesie anhand von Leichen erstellt.

Neben der Untersuchung von Reptilien nutzen Wissenschaftler auch die hochauflösende Magnetresonanzmikroskopie, um die Gehirne von Insekten zu erforschen. Dies ermöglicht es ihnen, das Innenleben von Insekten wie Kakerlaken und Raupen aufzudecken und herauszufinden, wie sich ihre Gehirnstrukturen im Laufe ihres Lebenszyklus unterscheiden.

Quelle: Hindustanische Zeiten