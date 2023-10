Die seltene „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis: So beobachten Sie sie sicher und schützen Ihre Augen

By

Ein seltenes Himmelsereignis namens ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, wird voraussichtlich am Samstag, dem 14. Oktober, stattfinden. Diese Sonnenfinsternis wird in Teilen der Vereinigten Staaten sichtbar sein, wobei alle unteren 48 Bundesstaaten die Möglichkeit haben, einen Teil der Sonnenfinsternis zu beobachten. Das Phänomen tritt auf, wenn der Mond zwischen der Erde und der Sonne vorbeizieht, sich aber am entferntesten Punkt seiner Umlaufbahn befindet, sodass er die Sonne nicht vollständig bedecken und einen Lichtring erzeugen kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass der direkte Blick in die Sonne während einer Sonnenfinsternis ohne geeigneten Augenschutz zu dauerhaften Augenschäden führen kann. Die NASA gibt an, dass es niemals sicher ist, während einer Sonnenfinsternis direkt in die Sonne zu schauen. Stattdessen sollten Betrachter einen speziellen Augenschutz verwenden, z. B. eine zugelassene Solarsichtbrille (auch als Sonnenfinsternisbrille bezeichnet) oder einen tragbaren Solarprojektor.

Eine normale Sonnenbrille reicht nicht aus, um eine Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können. Die NASA betont, dass selbst dunkle Sonnenbrillen keinen ausreichenden Schutz bieten. Zugelassene Solarbetrachter sind um ein Vielfaches dunkler und sollten der internationalen Norm ISO 12312-2 entsprechen. Diese Sehhilfen müssen sowohl das rechte als auch das linke Auge bedecken und mit Etiketten versehen sein, auf denen der Hersteller, Anweisungen zur sicheren Verwendung und Warnungen vor etwaigen Gefahren angegeben sind.

Es ist auch wichtig, die Verwendung von Kameras, Ferngläsern, Teleskopen oder anderen Geräten zum Betrachten einer Sonnenfinsternis zu vermeiden, während Sie eine Sonnenfinsternisbrille tragen oder einen tragbaren Sonnenbetrachter verwenden. Die konzentrierten Sonnenstrahlen können schwere Augenverletzungen verursachen, da sie den Filter durchbrennen.

Wenn Sie keinen Zugang zu einer Sonnenfinsternis-Brille oder einem tragbaren Sonnenbetrachter haben, können Sie als indirekte Betrachtungsmethode einen Lochprojektor für die Sonnenfinsternis bauen. Die NASA empfiehlt, für die Herstellung des Projektors einen Karton, ein weißes Blatt Papier, Klebeband, eine Schere und ein Stück Aluminiumfolie zu verwenden. Indem Sie eine kleine Öffnung in der Folie erzeugen und das Bild der Sonne auf das Papier projizieren, können Sie die Sonnenfinsternis sicher beobachten, ohne direkt in die Sonne zu schauen.

Denken Sie daran, dass es nur dann sicher ist, die Sonnenfinsternis ohne Augenschutz während der Totalität zu beobachten, wenn die Sonne vollständig vom Mond verdeckt ist. Sobald auch nur ein kleiner Sonnenstrahl wieder zum Vorschein kommt, muss wieder eine Sonnenfinsternisbrille oder ein tragbarer Sonnenbeobachter zum Einsatz kommen.

Es ist wichtig, Eclipse-Brillen oder Handbetrachter vor der Verwendung auf Schäden zu überprüfen und sie zu entsorgen, wenn sie zerrissen oder zerkratzt sind. Kinder sollten in die richtige Beobachtung der Sonnenfinsternis eingewiesen werden und bei der Verwendung von Sonnenfinsternisbrillen oder tragbaren Sonnenbetrachtern stets beaufsichtigt werden.

Astronomie-Enthusiasten können sich laut NASA auf die nächste totale Sonnenfinsternis freuen, die Nordamerika am 8. April 2024 durchqueren wird.

Quellen:

- NASA

– Space.com