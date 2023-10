Machen Sie sich bereit für die spektakulären Sonnenfinsternisse in den Jahren 2023 und 2024

By

In den Jahren 2023 und 2024 werden in den Vereinigten Staaten zwei faszinierende Himmelsereignisse stattfinden: eine ringförmige Sonnenfinsternis und eine totale Sonnenfinsternis. Um diese erstaunlichen Ereignisse sicher miterleben zu können, ist es wichtig, mit der richtigen Ausrüstung vorbereitet zu sein.

Das erste Ereignis, eine ringförmige Sonnenfinsternis, wird am 14. Oktober 2023 stattfinden. Diese Sonnenfinsternis wird von Oregon bis Texas sichtbar sein, wobei die maximale Sonnenfinsternis, die als Ringförmigkeit bezeichnet wird, 90 % der Sonne bedeckt. Während des Höhepunkts der Sonnenfinsternis erzeugen die Außenränder der Sonne einen atemberaubenden „Feuerring“-Effekt. Es ist wichtig, während der gesamten Sonnenfinsternis eine Sonnenschutzbrille zu tragen.

Das zweite Ereignis, eine totale Sonnenfinsternis, wird am 8. April 2024 stattfinden und von Texas bis Maine sichtbar sein. Bei einer totalen Sonnenfinsternis bewegt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und verdeckt dabei mehrere Minuten lang die Sonnenoberfläche vollständig. Es ist sicher, Ihre Sonnenfinsternis-Brille während der Totalitätsphase abzunehmen, sie muss jedoch vor und nach dieser Phase getragen werden, da die Sonne wieder sichtbar wird. Nur diejenigen, die sich innerhalb eines 115 Meilen breiten Pfades befinden, werden Zeuge der vollständigen Sonnenfinsternis sein, während der Rest der Vereinigten Staaten eine partielle Sonnenfinsternis erleben wird.

Um diese Sonnenfinsternisse sicher beobachten zu können, ist die Verwendung einer Brille mit Sonnenfilter, auch Sonnenfinsternisbrille genannt, unerlässlich. Diese Brille sollte der internationalen Norm ISO 12312-2 für direktes Betrachten in der Sonne entsprechen, da normale Sonnenbrillen nicht ausreichen. Es ist wichtig zu beachten, dass bei Online-Händlern wie Amazon oder eBay gekaufte Brillen möglicherweise nicht zuverlässig sind, da einige Verkäufer ihre Produkte möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf Sicherheit getestet haben.

Es wird empfohlen, beim Kauf von Sonnenfinsternisbrillen oder Sonnenfiltern die Liste sicherer Lieferanten der American Astronomical Society zu verwenden. Darüber hinaus verkaufen große Läden wie Home Depot, Lowe's und Walmart möglicherweise ISO-konforme Eclipse-Brillen, solange der Vorrat reicht. Es ist unbedingt erforderlich, die Brille vor dem Gebrauch auf Beschädigungen wie Kratzer oder lose Filter zu überprüfen.

Merken Sie sich die atemberaubenden Sonnenfinsternisse in den Jahren 2023 und 2024 in Ihrem Kalender vor und denken Sie daran, Ihre Sicherheit durch die Verwendung eines geeigneten Augenschutzes an die erste Stelle zu setzen. Genießen Sie die bemerkenswerten astronomischen Ereignisse, die die Natur für uns bereithält.

Definitionen:

Eine ringförmige Sonnenfinsternis ist eine Art von Sonnenfinsternis, bei der der Mond am weitesten von der Erde entfernt ist, was dazu führt, dass die Sonne als heller Ring oder Ring um den Mond erscheint.

Eine totale Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond die Sonne vollständig verdeckt, was zu einer kurzen Dunkelheit am Tag führt.

Sonnenfilterbrillen sind Spezialbrillen, die die Augen bei Sonnenfinsternissen vor schädlicher Sonnenstrahlung schützen und so ein sicheres Betrachten der Sonne ermöglichen.

Die Norm ISO 12312-2 ist ein internationaler Sicherheitsstandard für Filter, die bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden.

Quellen:

– Amerikanische Astronomische Gesellschaft

- NASA