Yiyun Li, eine Autorin, erzählt von ihren Erfahrungen als Lehrerin für Amy Blooms Kurzgeschichte „Silver Water“ 12 Jahre lang. Die Geschichte handelt von Violet, der Erzählerin, und ihrer Schwester Rose, die an einer Geisteskrankheit leidet. Jedes Semester ließ Li ihre Schüler die Geschichte vorlesen und sich an Diskussionen über die Themen und das Handwerk beteiligen. Sie fühlte sich tief mit der Geschichte verbunden und nutzte sie als Möglichkeit, über ihre eigenen Lebenserfahrungen nachzudenken, einschließlich des Verlusts ihres Sohnes. Durch das Unterrichten von „Silberwasser“ erkannte Li die Macht und Grenzen der Liebe angesichts verheerender Probleme.

In ihrem Artikel untersucht Li die Auswirkungen zufälliger Begegnungen auf unseren Lebensweg. Sie bezeichnet die Teilnahme an einem Belletristik-Schreibkurs bei James Alan McPherson als den entscheidenden Moment, der sie dazu brachte, eine Karriere als Schriftstellerin einzuschlagen. McPherson machte sie mit den Geschichten von Isaac Babel und Amy Blooms „Come to Me“ bekannt, die einen nachhaltigen Einfluss auf sie hatten. Li betont, wie unterschiedliche Begegnungen und ermutigende Worte den Lebensweg eines Menschen prägen können.

Li fand Trost und Inspiration darin, jedes Semester „Silberwasser“ zu unterrichten. Die Geschichte mit ihrer Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen und der Komplexität von Geschwisterbeziehungen berührte sie tief. Die Themen Leben und Tod und die dazwischen fließende Musik spendeten Trost inmitten der Prüfungen ihres eigenen Lebens. Der tragische Verlust ihres Sohnes verstärkte die Bedeutung der Geschichte zusätzlich.

Durch das Unterrichten von „Silberwasser“ verstand Li die Grenzen der Liebe. Obwohl die Liebe mächtig ist, kann sie nicht alle Probleme des Lebens lösen. Es kann weder psychische Erkrankungen verhindern noch geliebte Menschen vor Schmerzen schützen. Li denkt über das Urteil anderer über ihren eigenen Kampf gegen suizidale Depressionen nach. Sie ist sich bewusst, dass Liebe zwar lebenswichtig ist, aber keine Garantie für die Lösung oder Heilung der dunkelsten Momente des Lebens bietet.

Letztendlich ist Lis Erfahrung mit „Silver Water“ ein Beispiel für den tiefgreifenden Einfluss, den Literatur auf unser Leben haben kann. Es ermöglicht uns, verschiedene Perspektiven zu erkunden, über tiefgreifende Fragen nachzudenken und in schwierigen Zeiten Trost zu finden. Durch das Erzählen der Geschichte fand Li eine Widerspiegelung ihrer eigenen Erfahrungen und eine Erinnerung an die Komplexität von Liebe und Verlust.

