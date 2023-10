Schutz des Selbstwertgefühls bei gescheiterten Karrierezielen

Zusammenfassung: Eine kürzlich von Forschern der Ohio State University durchgeführte Studie legt nahe, dass sich die Art und Weise, wie Einzelpersonen das Scheitern von Karrierezielen wahrnehmen und interpretieren, auf ihr Selbstwertgefühl auswirken kann. Die Studie ergab, dass Personen, die Misserfolge als Sprungbrett zu neuen Chancen betrachteten, keinen Rückgang ihres Selbstwertgefühls verspürten, unabhängig davon, wie oft sie scheiterten. Andererseits berichteten diejenigen, die glaubten, dass ihre Misserfolge sie schlechter gestellt hätten, über einen Rückgang des Selbstwertgefühls. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, wie Einzelpersonen ihre Fehler bei der Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes wahrnehmen und interpretieren.

An der Studie nahmen Studenten im Grundstudium teil, die gebeten wurden, über das Scheitern von Karrierezielen nachzudenken und zu bewerten, wie sie es bereuen, frühere Ziele aufgegeben zu haben. Die Schüler absolvierten auch Messungen zum Selbstwertgefühl. Die Ergebnisse zeigten, dass Studierende, die angaben, ihre Karriereziele mehrmals aufgegeben zu haben, mit der Zeit einen Rückgang ihres Selbstwertgefühls erlebten. Wenn jedoch das Bedauern in die Gleichung einbezogen wurde, zeigten Personen, die die Änderung ihrer Karriereziele kaum bereuten, kaum Veränderungen im Selbstwertgefühl, während diejenigen mit hohem Bedauern einen Rückgang des Selbstwertgefühls erlebten.

Die Ergebnisse legen nahe, dass Einzelpersonen mit Misserfolgen auf eine Weise umgehen sollten, die es ihnen ermöglicht, aus ihren Erfahrungen zu lernen und zu wachsen. Techniken wie die Gewinnfindung, bei der es darum geht, die positiven Aspekte einer schwierigen Situation herauszufinden, können Einzelpersonen dabei helfen, ihre Fehler neu zu bedenken und ihr Selbstwertgefühl zu schützen. Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Art und Weise, wie Einzelpersonen Fehler bei der Gestaltung ihres Selbstwertgefühls und ihres langfristigen Wohlbefindens wahrnehmen und interpretieren.

Während sich diese Studie auf Studenten im Grundstudium konzentrierte, stellten die Forscher fest, dass die Ergebnisse weitreichendere Auswirkungen auf Personen jeden Alters und jeder Karrierestufe haben. Es ist wichtig zu erkennen, dass Scheitern ein Teil des Lebens ist und dass die Art und Weise, wie Einzelpersonen Misserfolge interpretieren und darauf reagieren, einen erheblichen Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl und ihr allgemeines psychisches Wohlbefinden haben kann. Indem man Misserfolge als Chance für Wachstum und Lernen betrachtet, kann der Einzelne sein Selbstwertgefühl schützen und ein positives Selbstgefühl bewahren, selbst angesichts von Rückschlägen.

Quelle: Ohio State University

Definitionen:

– Selbstwertgefühl: die Gesamteinschätzung einer Person über ihren eigenen Wert und Wert

– Karriereziele: spezifische Ziele und Bestrebungen im Zusammenhang mit der beruflichen Entwicklung und dem beruflichen Erfolg

