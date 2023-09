So fotografieren Sie die „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis vom 14. Oktober

Am 14. Oktober wird Nordamerika Zeuge einer seltenen Sonnenfinsternis sein, die als „Feuerring“ bekannt ist. Es wird die erste Sonnenfinsternis seit 2021 sein und man kann sie am besten von einem Weg aus beobachten, der sich durch die USA erstreckt. Ob Sie eine manuelle Kamera oder ein Smartphone verwenden, hier finden Sie alles, was Sie über das Fotografieren dieses Ereignisses wissen müssen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist es wichtig, beim Betrachten und Fotografieren der Sonnenfinsternis eine Sonnenfinsternisbrille oder einen Sonnenfilter zu verwenden. Neutraldichtefilter und Polarisationsfilter sollten nicht verwendet werden. Sie können zwischen aluminisierten Mylar-Filtern oder metallbeschichteten optisch flachen Schraubglasfiltern wählen. Alternativ können Sie Ihren eigenen Solarfilter aus Baader AstroSolar-Folie herstellen. Baader Solar Film gilt als die sicherste Option und kann mit Klebeband oder blauem Malerband an der Linse befestigt werden.

Der Ort, an dem Sie die Sonnenfinsternis fotografieren, wird einen Unterschied in den Ergebnissen machen. Wenn Sie einen symmetrischen Ringeffekt wünschen, sollten Sie sich nahe an der Mittellinie des Sonnenfinsternispfades befinden. Für eine ungewöhnlichere „Broken-Ring“-Aufnahme können Sie sich jedoch am Rande des Weges aufhalten. Apps wie The Photographer's Ephemeris, PhotoPills und PlanIt Pro können Ihnen bei der Planung Ihrer Aufnahme helfen und die Sichtbarkeit der Sonnenfinsternis von einem bestimmten Ort aus bestimmen.

Wenn Sie eine Nahaufnahme der verfinsterten Sonne machen, verwenden Sie ein Stativ und ein Teleobjektiv. Fokussieren Sie automatisch auf den Rand des Mondes und überprüfen Sie ständig den Fokus. Erwägen Sie die Verwendung eines Star-Trackers, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Bildeinstellungen variieren, aber ISO 100, f/5.6 und Belichtungen zwischen 1/30 und 1/250 sind gute Ausgangspunkte. Wenn Sie eine Sequenz aufnehmen möchten, eine Weitwinkel-Kompositaufnahme, die den Verlauf der Sonnenfinsternis zeigt, können Sie dies mit Geduld und Sorgfalt erreichen.

Denken Sie daran, die Veranstaltung zu genießen und gleichzeitig die Schönheit der Sonnenfinsternis auf Fotos festzuhalten.

Quellen:

– Space.com

