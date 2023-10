So beobachten Sie die Sonnenfinsternis sicher ohne Brille

By

Da am Samstag, dem 14. Oktober, in den USA und darüber hinaus eine Sonnenfinsternis zu sehen ist, fragen sich viele Menschen, wie sie das Ereignis am besten beobachten können und ob sie es ohne den Einsatz einer Spezialbrille beobachten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sonnenschutzfilter während der Sonnenfinsternis für jeden zu jeder Zeit unerlässlich sind.

Wer sich auf einem 125 Meilen breiten Weg von Oregon nach Texas befindet, wird während einer partiellen Sonnenfinsternis, die einige Stunden dauert, einige Minuten lang Zeuge eines „Feuerrings“ um den Mond. Der Rest Nord-, Mittel- und Südamerikas wird eine partielle Sonnenfinsternis unterschiedlicher Stärke erleben.

In diesem späten Stadium ist der Kauf einer Sonnenfinsternis-Brille am besten in einem örtlichen Geschäft oder einem Wissenschaftsmuseum, das Produkte renommierter Hersteller wie American Paper Optics oder Rainbow Symphony/Thousand Oaks Optical führt. Bei vielen örtlichen Sonnenfinsternis-Beobachtungsveranstaltungen gibt es auch Anbieter, die sichere Sonnenfinsternis-Brillen verkaufen.

Es ist wichtig, dass Sie nicht versuchen, Ihre eigene Sonnenfinsternis-Brille aus zufälligen Materialien herzustellen, die Sie im Haushalt finden. Dr. Ralph Chou, der führende Experte für Augensicherheit bei Sonnenfinsternissen, rät davon ab und erklärt, dass diesen selbstgemachten Brillen die Dichte und Qualität fehlt, die für einen ordnungsgemäßen Augenschutz erforderlich sind. Es ist immer am besten, stattdessen eine zertifizierte Sonnenfinsternisbrille zu verwenden.

Wenn Sie nach kostenlosen Sonnenfinsternis-Brillen suchen, verteilt das Projekt „Solar Eclipse Activities for Libraries“ fünf Millionen Paar Sonnenbrillen an 10,000 Bibliotheken in den USA

Es ist wichtig zu beachten, dass normale Sonnenbrillen keinen ausreichenden Schutz bieten, um während einer Sonnenfinsternis in die Sonne zu schauen. Sie blockieren nur einen kleinen Prozentsatz des Lichts und sind nicht für die direkte Sonneneinstrahlung geeignet. Ebenso sind Schweißfilter, die für die meisten Schweißarbeiten verwendet werden, nicht für die sichere Beobachtung einer Sonnenfinsternis geeignet. Die einzigen Schweißfilter, die für den direkten Blick in die Sonne sicher sind, sind die Farbtöne 13 oder 14, die viel dunkler sind und normalerweise nicht in Schweißfachgeschäften zu finden sind.

Um die Sonnenfinsternis sicher ohne Brille zu beobachten, besteht die beste Methode darin, eine Projektion der Sonne zu beobachten, anstatt direkt in sie zu starren. Dies kann mit einem Fernglas und einem Stativ geschehen, um einen Sonnenprojektor zu bauen, mit einem Teleskop, um einen Sonnentrichter zu bauen oder das Bild der Sonne durch die Löcher eines Küchensiebs oder Schaumlöffels auf eine ebene Fläche zu projizieren. Alternativ kann man auch durch die Blätter gefilterte Halbmondbilder der Sonne erzeugen, wenn man unter einem Baum steht.

Denken Sie daran, Ihre Augensicherheit beim Betrachten der Sonnenfinsternis zu priorisieren. Genießen Sie dieses seltene Himmelsereignis und konsultieren Sie bei Fragen zuverlässige Quellen, um die aktuellsten Informationen zum Augenschutz während einer Sonnenfinsternis zu erhalten.

Definitionen:

– Sonnenfinsternis: Ein himmlisches Ereignis, bei dem der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und dabei das Sonnenlicht teilweise oder vollständig blockiert.

– Sonnenfinsternis-Brille: Spezialbrille, die die Augen während einer Sonnenfinsternis vor schädlicher Sonnenstrahlung schützen soll.

– Schatten 13 oder 14: Schweißfilter, die dunkel genug sind, um die Sonne während einer Sonnenfinsternis sicher zu sehen.

– Projektion: Eine Methode zur indirekten Betrachtung der Sonne durch Projektion ihres Bildes auf eine Oberfläche mithilfe verschiedener optischer Instrumente.

Quelle: Dieser Artikel basiert auf Informationen aus verschiedenen Quellen, darunter Dr. Ralph Chou, der American Astronomical Society, der Gordon and Betty Moore Foundation und dem Solar Eclipse Activities for Libraries-Projekt.