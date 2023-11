Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es in unserer Galaxie alte Kontinente gab, die älter waren als die Erde

By

Wissenschaftler beschäftigen sich seit langem mit der Frage, wie das Leben auf der Erde begann. Während Theorien darauf hindeuten, dass Leben durch Meteoreinschläge oder Vulkanausbrüche entstanden ist, hat eine aktuelle Studie Spekulationen ausgelöst, dass die ältesten Kontinente in unserer Milchstraße fünf Milliarden Jahre vor der Erde entstanden seien.

Die von der Astronomin Jane Greaves von der Universität Cardiff durchgeführten Untersuchungen legen nahe, dass sich auf Exoplaneten vier bis fünf Milliarden Jahre vor der Erde Kontinente gebildet haben könnten. Diese Enthüllung lässt die Möglichkeit aufkommen, dass es in unserer Galaxie mehrere Welten geben könnte, die fortgeschrittenes außerirdisches Leben beherbergen.

Die in den Research Notes der American Astronomical Society veröffentlichte Studie von Greaves konzentriert sich auf die Analyse naher Sterne und ihrer Uranwerte. Durch die Kombination dieser Daten mit dem vom Gaia-Satelliten gemessenen Alter der Sterne identifizierte Greaves den Zeitrahmen, in dem auf diesen Sternen erstmals tektonische Platten entstanden sein könnten.

Tektonische Platten auf der Erde sind für die Bildung von Kontinenten verantwortlich und ihre Bewegung wird durch das schwebende Gestein über dem darunter liegenden geschmolzenen Magma angetrieben. Das Vorhandensein radioaktiver Elemente wie Uran und Thorium hält die Temperatur des geschmolzenen Magmas aufrecht.

Die Ergebnisse dieser Studie haben erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Weltraummissionen und die Suche nach bewohnbaren Planeten. Wenn es Planeten mit einem Vorsprung von fünf Milliarden Jahren gäbe, wäre es möglich, dass sie Leben beherbergen, das weiter fortgeschritten ist als unser eigenes.

Greaves hofft, dass ihre Forschung als Grundlage für weitere Untersuchungen potenziell bewohnbarer Planeten dienen wird. Durch die Analyse weiterer Exoplaneten könnten Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Bedingungen gewinnen, die für die Entstehung und Entwicklung von Leben anderswo im Universum notwendig sind.

FAQ:

F: Wie unterschied sich die Untersuchung der alten Kontinente in unserer Galaxie von früheren Theorien über den Ursprung des Lebens?

A: Die Studie legt nahe, dass die ältesten Kontinente in unserer Milchstraße möglicherweise fünf Milliarden Jahre vor der Erde entstanden sind, was eine neue Perspektive auf die möglichen Ursprünge des Lebens bietet.

F: Wie hat Jane Greaves ihre Forschung durchgeführt?

A: Greaves analysierte den Urangehalt nahegelegener Sterne und kombinierte diese Daten mit dem vom Gaia-Satelliten gemessenen Alter der Sterne, um die Entstehung tektonischer Platten auf diesen Sternen abzuschätzen.

F: Welche Bedeutung hat diese Studie für zukünftige Weltraummissionen?

A: Die Studie liefert Einblicke in die Möglichkeit bewohnbarer Planeten mit fortgeschrittenem außerirdischem Leben. Das Verständnis der Bedingungen, die die Entstehung von Leben anderswo begünstigen, wird künftige Weltraumforschungsbemühungen beeinflussen.