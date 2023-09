Superkontinent Pangaea Ultima: Unwirtliche Bedingungen für Säugetiere

Eine neue Studie von Forschern der University of Leeds und der Northwestern University in den USA hat ergeben, dass die Bildung des Superkontinents Pangaea Ultima, die voraussichtlich in 250 Millionen Jahren stattfinden wird, für die meisten Säugetiere unwirtliche Bedingungen schaffen wird. Es wird erwartet, dass Pangaea Ultima über dem Äquator zentriert wird und äußerst heiße Landoberflächentemperaturen erleben wird.

Die Forscher nutzten Modellierungen, um die Auswirkungen von Pangaea Ultima auf das Erdklima vorherzusagen. Sie fanden heraus, dass die Temperaturen auf dem Superkontinent in den heißesten Monaten 40 °C überschreiten könnten, wobei in einigen Gebieten Temperaturen über 50 °C herrschen. Derzeit können Säugetiere auf etwa zwei Dritteln der Erdoberfläche überleben, aber mit der Entstehung von Pangaea Ultima würden die bewohnbaren Gebiete auf nur 54 % reduziert.

Der Hauptgrund für den Temperaturanstieg ist der prognostizierte Standort von Pangaea Ultima, dessen Mittelpunkt am Äquator liegen wird. Andere Faktoren wie die Landhöhe, das Fehlen von Eisschilden und Veränderungen in den Vegetationsmustern werden ebenfalls zur Erwärmung beitragen. Darüber hinaus schätzen die Forscher, dass die Sonne 2.5 % heller sein wird als in ihrem jetzigen Zustand, was die Landtemperaturen auf der Erde weiter erhöhen wird.

Die Studie verdeutlicht auch die Unsicherheit hinsichtlich der atmosphärischen CO₂-Werte zum Zeitpunkt der Entstehung von Pangaea Ultima. Wenn die CO₂-Konzentration etwa 613 Teile pro Million (ppm) erreicht, verglichen mit dem aktuellen Hintergrundwert von etwa 420 ppm, könnten die durchschnittlichen Landoberflächentemperaturen zwischen 30℃ und 35℃ liegen, was zu einer weiteren Verringerung der Bewohnbarkeit der Erde führen würde.

Die Forschung betont, dass Säugetiere dank ihrer Fähigkeit, die Körpertemperatur zu regulieren, an Umweltveränderungen anpassbar sind. Wenn die Umgebungsluft jedoch heißer wird als die Hauttemperatur, fällt es Säugetieren schwer, Wärme abzugeben, was zu einer Überhitzung führt. Bestimmte Temperaturschwellen, beispielsweise die Feuchtkugeltemperatur von 35 °C, stellen für Säugetiere eine Gefahr dar und können zu Hitzschlag und Organschäden führen.

Während Säugetiere in der Vergangenheit Warmperioden wie das Paläozän-Eozän-Wärmemaximum überstanden haben, stellt die Bildung von Pangaea Ultima einzigartige Herausforderungen dar. Im Gegensatz zu früheren Warmperioden wird Pangaea Ultima voraussichtlich mehrere zehn Millionen Jahre andauern. Darüber hinaus wird der Großteil des Superkontinents in den Tropen konzentriert sein, was es für Säugetiere schwierig macht, der extremen Hitze zu entkommen, indem sie in kühlere Regionen ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bildung von Pangaea Ultima aufgrund der extrem hohen Temperaturen an der Landoberfläche unwirtliche Bedingungen für Säugetiere schaffen wird. Diese Forschung beleuchtet die möglichen Folgen großer geologischer Ereignisse auf das Erdklima und die Herausforderungen, denen sich Arten bei der Anpassung an extreme Umweltbedingungen stellen können.

