Was passiert, wenn die Kontinente der Erde zu einem Superkontinent verschmelzen?

Wissenschaftler sagen voraus, dass die Kontinente der Erde in 250 Millionen Jahren zu einem Superkontinent namens „Pangea Ultima“ verschmelzen werden. Diese neue Forschung legt jedoch nahe, dass die Bedingungen auf Pangaea Ultima aufgrund der erhöhten vulkanischen Aktivität und der höheren Strahlung einer älteren Sonne für das Überleben der meisten Säugetiere unwirtlich sein werden.

Die Bildung von Pangaea Ultima wird zu erheblich höheren Temperaturen an der Landoberfläche führen und einen Großteil des Kontinents in eine riesige, heiße Wüste verwandeln. In den heißesten Monaten können die Temperaturen 40 Grad Celsius überschreiten, in einigen Gebieten sogar über 50 Grad Celsius.

Dieser Temperaturanstieg ist hauptsächlich auf den prognostizierten Standort von Pangaea Ultima zurückzuführen, dessen Mittelpunkt am Äquator liegen wird. Darüber hinaus tragen Faktoren wie Unterschiede in der Landhöhe, das Fehlen von Eisschilden und Veränderungen in den Vegetationsmustern zu dieser Erwärmung bei.

Es wird geschätzt, dass die Sonne bei der Entstehung von Pangaea Ultima 2.5 % heller sein wird als in ihrem jetzigen Zustand, was die durchschnittliche Landtemperatur auf der Erde weiter ansteigen lässt. Damit bleibt nur noch ein Viertel der Erdoberfläche bewohnbar.

Eine Unsicherheit besteht im atmosphärischen CO2-Gehalt zum Zeitpunkt der Entstehung von Pangaea Ultima. Es wird vorhergesagt, dass die CO2-Konzentration etwa 613 Teile pro Million (ppm) erreichen könnte, verglichen mit dem typischen Hintergrundwert von heute etwa 420 ppm. Diese erhöhten CO2-Werte würden zu noch höheren Landoberflächentemperaturen führen und die Bewohnbarkeit der Erde weiter verringern.

Die Fähigkeit von Säugetieren, ihre Körpertemperatur zu regulieren, war für ihr Überleben entscheidend. Wenn die Umgebungsluft jedoch heißer wird als ihre Hauttemperatur, fällt es Säugetieren schwer, Wärme abzugeben, was möglicherweise zu einem Hitzschlag führt.

Während Säugetiere in der Vergangenheit Warmperioden überstanden haben, stellt die Bildung von Pangaea Ultima einzigartige Herausforderungen dar. Im Gegensatz zu früheren Warmperioden wird Pangaea Ultima voraussichtlich mehrere zehn Millionen Jahre andauern, was es für Säugetiere schwierig macht, der extremen Hitze zu entkommen, indem sie in kühlere Regionen ziehen.

Die Entstehung von Superkontinenten spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Sollten Säugetiere tatsächlich aussterben, bleibt die Zukunft der vorherrschenden Lebensformen ungewiss. Aber im Moment haben die Säugetiere einen guten Lauf gehabt.

Quellen:

Das Gespräch