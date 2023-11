Studienergebnisse zeigen, dass Sonnenblumen eine einzigartige Methode nutzen, um der Sonne zu folgen

Sonnenblumen sind bekannt für ihre Fähigkeit, ihr Gesicht zu drehen und der Sonne zu folgen, während sie über den Himmel wandert. Der genaue Mechanismus hinter diesem Verhalten blieb jedoch bisher ein Rätsel. Eine kürzlich von Pflanzenbiologen der University of California in Davis durchgeführte Studie hat Aufschluss darüber gegeben, wie Sonnenblumen die Sonne „sehen“, und einen neuartigen Mechanismus aufgedeckt, der sich von früheren Annahmen unterscheidet.

Im Gegensatz zu dem, was Pflanzenwissenschaftler angenommen hatten, beruhen Sonnenblumen nicht auf demselben Phototropismusmechanismus, der es anderen Pflanzen ermöglicht, in Richtung einer Lichtquelle zu wachsen. Stattdessen weisen Sonnenblumen Heliotropismus auf, eine einzigartige Fähigkeit, der Bewegung der Sonne aktiv zu folgen. Die Forscher fanden heraus, dass Sonnenblumen dies dadurch erreichen, dass sie tagsüber etwas mehr auf der Ostseite ihrer Stängel wachsen, was dazu führt, dass sich ihre Köpfe nach Westen drehen. Nachts wachsen sie stärker auf der Westseite, wodurch ihre Köpfe nach Osten zurückschwingen.

Bezeichnenderweise ergab die Studie auch, dass die Gene, die bei Sonnenblumen für den Heliotropismus verantwortlich sind, sich von denen unterscheiden, die bei anderen Pflanzen für den Phototropismus verantwortlich sind. Wenn Sonnenblumen in Innenräumen in Richtung einer Lichtquelle gezüchtet wurden, wurden die mit Phototropin verbundenen Gene aktiviert. Beim Anbau im Freien und bei Sonneneinstrahlung wurde jedoch ein deutliches Muster der Genexpression beobachtet.

Obwohl die spezifischen Gene, die am Heliotropismus beteiligt sind, noch nicht identifiziert wurden, schlossen die Forscher den Phototropinweg aus, der üblicherweise mit der Lichtwahrnehmung in Pflanzen verbunden ist. Weitere Forschungen werden die Proteinregulation in Sonnenblumen untersuchen, um die molekularen Wege aufzudecken, die für den Heliotropismus verantwortlich sind.

Diese bahnbrechende Entdeckung bietet nicht nur Einblicke in das faszinierende Verhalten von Sonnenblumen, sondern hat auch weitreichendere Auswirkungen. Es unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung natürlicher Umweltbedingungen bei der Untersuchung von Pflanzen in kontrollierten Laborumgebungen. Die Ergebnisse dieser Studie stellen bisherige Annahmen in Frage und ebnen den Weg für ein tieferes Verständnis der Lichtwahrnehmungsmechanismen in Pflanzen.

FAQ:

F: Was ist Heliotropismus?

A: Heliotropismus ist die Fähigkeit einer Pflanze, der Bewegung der Sonne zu folgen.

F: Was ist Phototropismus?

A: Phototropismus ist die Fähigkeit einer Pflanze, in Richtung einer Lichtquelle zu wachsen.

F: Was ist der Unterschied zwischen Heliotropismus und Phototropismus?

A: Bei Heliotropismus geht es darum, die Bewegung der Sonne aktiv zu verfolgen, während bei Phototropismus das Wachstum in Richtung einer Lichtquelle gemeint ist.

F: Wie zeigen Sonnenblumen Heliotropismus?

A: Sonnenblumen wachsen tagsüber etwas stärker auf der Ostseite, wodurch sich ihre Köpfe nach Westen drehen. Nachts wachsen sie stärker auf der Westseite, wodurch ihre Köpfe nach Osten zurückschwingen.

F: Was hat die Studie über die Gene von Sonnenblumen ergeben?

A: Die Studie ergab, dass sich die für den Heliotropismus bei Sonnenblumen verantwortlichen Gene von denen unterscheiden, die bei anderen Pflanzen für den Phototropismus verantwortlich sind.

Quelle: Phys.org