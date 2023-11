Neue Studie enthüllt die Komplexität des Sonnenverfolgungsverhaltens von Sonnenblumen

Sonnenblumen sind seit langem für ihre faszinierende Fähigkeit bekannt, der Bewegung der Sonne zu folgen, ein Verhalten, das Heliotropismus genannt wird. Eine kürzlich in PLoS Biology veröffentlichte Studie stellt jedoch die bisherige Annahme in Frage, dass diese Bewegung ausschließlich durch einen Photorezeptor namens Phototropismus gesteuert wird. Stattdessen haben Forscher der University of California herausgefunden, dass mehrere Arten von Fotoreaktionen daran beteiligt sind, dass sich Sonnenblumen dem Sonnenlicht zuwenden.

In einem früheren Experiment aus dem Jahr 2016 fanden die Pflanzenbiologin Stacey Harmer und ihr Team heraus, dass junge Sonnenblumenpflanzen aufgrund unterschiedlicher Muster während des Stängelwachstums dem Sonnenlicht folgen. Die Studie ergab, dass in Innenräumen angebaute Sonnenblumen direkt künstlichem Licht ausgesetzt waren und mit Phototropin assoziierte Gene aktivierten. Überraschenderweise zeigten im Freien angebaute Sonnenblumen keine signifikanten Unterschiede in ihrer Reaktion auf die Bewegung der Sonne. Forscher fanden heraus, dass Pflanzen im Freien über andere Lichtempfangssysteme verfügen, beispielsweise über einen Mechanismus, der verhindert, dass im Schatten rotes Licht erzeugt wird. Dieser Mechanismus wird früh am Tag, wenn die Sonne im Osten steht, auf der Westseite des Sonnenblumenstammes aktiviert.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass an der Sonnennachführung von Sonnenblumen mehrere molekulare Wege beteiligt sind, was die Komplexität dieses Verhaltens verdeutlicht. Sie müssen jedoch noch die spezifischen Gene identifizieren, die für den Heliotropismus verantwortlich sind. Das Verständnis dieser molekularen Wege könnte für Züchter bei der Entwicklung von Pflanzen, die diese Fähigkeit behalten, von Nutzen sein.

Eines der überraschendsten Ergebnisse der Studie war die Geschwindigkeit, mit der Sonnenblumen lernen, der Sonne zu folgen. Als im Labor gezüchtete Sonnenblumen ins Freie gebracht wurden, folgten sie sofort der Sonne. Dies deutet darauf hin, dass die im Labor gezüchteten Pflanzen einer Art „Neuverkabelung“ unterzogen wurden und dass Sonnenblumen, die der Sonne folgen dürfen, tendenziell besser wachsen als solche, die dies nicht tun.

Interessanterweise verlieren Sonnenblumen mit zunehmender Reife ihre Fähigkeit, sich der Sonne zuzuwenden. Sobald sie ausgewachsen sind, hört ihre Bewegung auf und sie bleiben für den Rest ihres Lebens nach Westen ausgerichtet. Dieses Verhalten hat jedoch seine Vorteile. Ältere Sonnenblumen geben zusätzliche Wärme ab, was bestäubende Insekten anlockt. Dies wiederum ermöglicht die Vermehrung älterer Sonnenblumen.

Diese neue Studie bietet eine neue Perspektive auf das Sonnenverfolgungsverhalten von Sonnenblumen und zeigt die Komplexität und Bedeutung mehrerer Photoreaktionsmechanismen auf. Weitere Forschung ist erforderlich, um die beteiligten molekularen Wege zu entschlüsseln und Licht auf die genetischen Grundlagen des Heliotropismus zu werfen.

FAQ

Warum folgen Sonnenblumen der Sonne?

Sonnenblumen folgen der Sonne im Rahmen eines Verhaltens namens Heliotropismus, bei dem sie ihre Blätter und Blüten dem Sonnenlicht zuwenden. Diese Bewegung ermöglicht es ihnen, ihre Sonneneinstrahlung für die Photosynthese zu maximieren, ein lebenswichtiger Prozess für ihr Wachstum und Überleben.

Was ist Heliotropismus?

Heliotropismus ist das Phänomen, bei dem Pflanzen ihre Blätter und Blüten zum Sonnenlicht hin ausrichten. Es hilft Pflanzen, die Menge an Sonnenlicht, die sie für die Energieproduktion und das Wachstum erhalten, zu maximieren.

Warum folgen ältere Sonnenblumen nicht mehr der Sonne?

Wenn Sonnenblumen reifen, hört ihre Bewegung, der Sonne zu folgen, auf. Sie bleiben auf unbestimmte Zeit nach Westen gerichtet, bis sie sterben. Allerdings geben ältere Sonnenblumen zusätzliche Wärme ab, die bestäubende Insekten anlockt und ihnen die Fortpflanzung ermöglicht.

Wie schnell lernen Sonnenblumen, der Sonne zu folgen?

Sonnenblumen zeigen eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich schnell an die Nachführung der Sonne anzupassen. Wenn in einer Laborumgebung gezüchtete Sonnenblumen ins Freie gebracht werden, beginnen sie sofort, der Sonne zu folgen, was auf einen schnellen Lernprozess hinweist. Dieses Verhalten deutet auf eine Art „Neuverkabelung“ in den Anlagen hin.