Der Einfluss einer Sonnenfinsternis auf die Wetterbedingungen

Eine Sonnenfinsternis, wie die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag, kann erhebliche Auswirkungen auf die Wetterbedingungen auf der Erdoberfläche haben. Wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht, wirft er einen Schatten auf die Erde, was zu Veränderungen der Temperatur, der Windgeschwindigkeit, der Luftfeuchtigkeit und der Wolkendecke führt.

Die Menge des während einer Sonnenfinsternis blockierten Sonnenlichts beeinflusst das Ausmaß dieser Wetteränderungen. Genauso wie an einem heißen Tag schattige Bereiche kühler sind als solche mit direkter Sonneneinstrahlung, ist der Temperaturabfall umso dramatischer, je mehr Sonnenlicht während einer Sonnenfinsternis blockiert wird. Es wird erwartet, dass die ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag auf einem schmalen Pfad von Oregon nach Texas bis zu 90 % der Sonne blockieren wird.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis gelangt etwas mehr Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche als bei einer totalen Sonnenfinsternis. Allerdings kann bereits eine kurzzeitige Verringerung der Sonneneinstrahlung Auswirkungen auf Temperaturen und andere Wetterbedingungen haben. Der genaue Temperaturabfall während einer Sonnenfinsternis kann je nach Jahreszeit und Wolkendecke variieren.

Auch der Winkel, in dem die Sonne während einer Sonnenfinsternis auf die Erde trifft, spielt eine Rolle für die Auswirkung auf die Temperaturen. Ein höherer Sonnenstand, wie man ihn im Sommer erlebt, führt zu intensiverem Sonnenschein und höheren Temperaturen. Je näher der Herbst rückt, desto kleiner wird der Sonnenstand, was zu niedrigeren Temperaturen führt.

Während der totalen Sonnenfinsternis 2017 sanken die Temperaturen an einigen Orten entlang des Totalpfads deutlich. Die Sonnenfinsternis ereignete sich im August an einem Sommernachmittag, als die Temperaturen bereits hoch waren. In Douglas, Wyoming, fielen die Temperaturen in nur einer Stunde um 11 Grad, und im Süden wurden Rückgänge von 4 bis 8 Grad beobachtet.

Obwohl bei der Sonnenfinsternis am Samstag nicht mit derart drastischen Temperaturabfällen zu rechnen ist, ist ein leichter Temperaturrückgang auf dem Weg der Ringförmigkeit immer noch möglich. In Gebieten, in denen es nur zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommt, kann es tagsüber auch zu einem langsameren Temperaturanstieg kommen.

Neben der Temperatur kann eine Sonnenfinsternis auch Auswirkungen auf Wind, Luftfeuchtigkeit und Wolkendecke haben. Die schnelle Abkühlung während einer Sonnenfinsternis verringert vorübergehend die in der Atmosphäre gespeicherte Wärmemenge. Dies führt zu ruhigeren Winden und geringeren Windgeschwindigkeiten. Die niedrigeren Temperaturen können auch dazu führen, dass sich die Luft feuchter anfühlt, wenn sich die Lufttemperatur dem Taupunkt nähert.

Die Wolkendecke kann auch durch einen erheblichen Temperaturabfall während einer Sonnenfinsternis beeinträchtigt werden. Bei der totalen Sonnenfinsternis 2017 lösten sich die Wolken in Teilen von South Carolina auf, weil sie ihre Wärmequelle verloren. Es ist möglich, dass sich auch während der Sonnenfinsternis am Samstag einige Wolken auflösen.

Insgesamt hat eine Sonnenfinsternis das Potenzial, die Wetterbedingungen auf der Erdoberfläche zu verändern, wobei Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Wolkendecke beeinflusst werden. Die genauen Auswirkungen können je nach den spezifischen Umständen der Sonnenfinsternis und dem Ort variieren.