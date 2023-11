Erforschung des Einflusses von karibischem Salz auf die Klimavariabilität

By

Klimaforscher haben herausgefunden, dass die Verteilung von Salz durch Meeresströmungen, insbesondere in der Karibik, eine wichtige Rolle bei der Regulierung globaler Klimamuster spielt. In einer kürzlich in Science Advances veröffentlichten Studie analysierten Forscher verschiedener Institutionen, darunter der Dalhousie University und des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, natürliche Klimaanomalien wie die Kleine Eiszeit, um die zugrunde liegenden Mechanismen und möglichen Auswirkungen besser zu verstehen der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung.

Durch die Untersuchung von Sedimentprofilen aus der südlichen Karibik rekonstruierte das Forscherteam den Salzgehalt und die Temperatur des Oberflächenwassers in den letzten 1700 Jahren. Diese Analyse ergab eine Abkühlung von etwa 1 °C während der Kleinen Eiszeit, eine bemerkenswerte Temperaturänderung für die Region. Es zeigte auch ein weiteres bedeutendes Abkühlungsereignis im 8.-9. Jahrhundert auf. Diese kälteren Temperaturen im tropischen Ozean führten zu geringeren regionalen Niederschlägen, was mit schweren Dürren auf der Halbinsel Yucatan und dem Niedergang der klassischen Maya-Kultur zusammenfiel.

Darüber hinaus beobachteten die Forscher, dass kalte Klimaanomalien im subpolaren Nordatlantik und in Europa mit einer schwächeren Ozeanzirkulation und einem erhöhten Salzgehalt in der Karibik einhergingen. Die Bewegung tropischen Salzes in hohe nördliche Breiten, bekannt als Advektion, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Stabilität der großräumigen Ozeanzirkulation, einschließlich der Übertragung warmen Golfstromwassers, das für die milden Temperaturen Europas verantwortlich ist.

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass eine Verringerung der Salzbewegung in hohe nördliche Breiten Klimaereignisse wie die Kleine Eiszeit verstärkt und verlängert. Umgekehrt erhöht die langsame Bewegung positiver Salzgehaltsanomalien aus den Tropen die Dichte an der Oberfläche des subpolaren Nordatlantiks, was den Wärmetransport nach Norden durch Meeresströmungen erleichtert und zu milderen Temperaturen über Europa und Nordamerika führt.

Das Verständnis der Rolle der Salzverteilung bei der Gestaltung der Klimavariabilität liefert wertvolle Einblicke in unser sich veränderndes Klima. Während die Abschwächung des Golfstroms und die vom Menschen verursachte Erwärmung wahrscheinlich dazu beitragen, bleibt die Aufklärung der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Klimamechanismen eine ständige Herausforderung. Die Studie unterstreicht die Bedeutung des Süd-Nord-Salztransports für die Bestimmung von Klimaprozessen und fordert weitere Forschung, um seine globalen Auswirkungen vollständig zu verstehen.

FAQ:

1. Wie wirkt sich die Salzverteilung im Ozean auf das Klima aus?

Die Salzverteilung durch Meeresströmungen spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung globaler Klimamuster. Die Bewegung und der Transport von Salz aus Regionen wie der Karibik in höhere Breiten beeinflussen die Ozeanzirkulation, was wiederum Auswirkungen auf Temperatur- und Klimasysteme weltweit hat.

2. Welche Bedeutung hat die Untersuchung von Klimaanomalien wie der Kleinen Eiszeit?

Die Untersuchung historischer Klimaanomalien hilft Wissenschaftlern, die Mechanismen und Prozesse zu verstehen, die durch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung ausgelöst werden können. Die Kleine Eiszeit, eine gut untersuchte Abkühlungsperiode vom 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, bietet Einblicke in vergangene Klimaereignisse und ihre möglichen Auswirkungen auf Landwirtschaft, Gesellschaft und Ökosysteme.

3. Was ist Advektion und warum ist sie für die Ozeanzirkulation wichtig?

Unter Advektion versteht man die Bewegung von Wasser, einschließlich des Salztransports, von einer Region in eine andere durch Meeresströmungen. Im Rahmen der Studie trägt die Advektion von tropischem Salz in hohe nördliche Breiten dazu bei, die Stabilität der großräumigen Ozeanzirkulation aufrechtzuerhalten, einschließlich der Übertragung von warmem Golfstromwasser, das für milde Temperaturen in Europa verantwortlich ist.

4. Welche Auswirkungen hat die abnehmende Salzbewegung in die hohen nördlichen Breiten?

Eine Verringerung der Salzbewegung in hohe nördliche Breiten verstärkt und verlängert Klimaereignisse wie die Kleine Eiszeit. Dies kann zu einer schwächeren Meereszirkulation führen, was zu Störungen der Temperaturmuster und Auswirkungen auf die Wettersysteme weltweit führen kann.

5. Wie trägt die Studie zu unserem Verständnis der Klimavariabilität bei?

Die Studie unterstreicht die Bedeutung des Süd-Nord-Salztransports für die Bestimmung klimatischer Prozesse. Durch die Rekonstruktion historischer Klimadaten und die Analyse des Einflusses des karibischen Salzes auf die Ozeanzirkulation liefert die Forschung wertvolle Einblicke in die Vernetzung verschiedener Klimamechanismen und fördert ein tieferes Verständnis der Klimavariabilität auf globaler Ebene.

Quelle: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren – [Link](https://phys.org/news/2023-11-salt-caribbean-affects-climate.html)